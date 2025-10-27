Allerheiligen: Öffi-Offensive zu den Friedhöfen

Zum Gedenktag am 1. November verstärken die Wiener Linien ihr Angebot. Besonders der Zentralfriedhof mit seinen 330.000 Grabstellen wird optimal angebunden.

Auch heuer pilgern am 1. November wieder tausende Wiener zu den Friedhöfen der Stadt. Damit Besucher ihre Angehörigen ohne lange Wartezeiten erreichen können, verstärken die Wiener Linien ihr Angebot auf den relevanten Strecken. Aktuelle Fahrplaninformationen sind auf der Website wienerlinien.at/fahrplan abrufbar.

Besonders der Zentralfriedhof, einer der drei größten Friedhöfe Europas mit 330.000 Grabstellen und rund tausend Ehrengräbern, wird optimal angebunden. Die Straßenbahnlinien 11 und 71 verkehren zu Allerheiligen in kürzeren Abständen zum Zentralfriedhof. Die Linie 11 beginnt ihren Dienst bereits um 7 Uhr morgens.

Verstärkte Buslinien

Besucher des Ottakringer Friedhofs profitieren von häufigeren Fahrten der Buslinien 46A und 46B. Zum Neustifter Friedhof gelangen Fahrgäste mit der verstärkten Linie 41A. Wer den Südwestfriedhof besuchen möchte, kann den 63A nutzen, der am 1. November ab 6.30 Uhr im 10-Minuten-Takt verkehrt.

Döblinger Verbindungen

In Wien-Döbling sorgen am Feiertag die Buslinien 38B und 39B für Verbindungen in den Bereichen Wien-Nußdorf, Wien-Heiligenstadt und Wien-Sievering zwischen 8 und 17 Uhr.

Zum Baumgartner Friedhof fahren die Busse der Linie 47a in verkürzten Intervallen.