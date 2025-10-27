Blutiger Angelausflug: Krokodil attackiert Teenager

Ein 14-jähriger Junge wurde im nördlichen Queensland von einem Krokodil attackiert, als er am Wochenende in hüfthohem Wasser am Myall Beach angelte. Der Vorfall ereignete sich nahe Cape Tribulation im Daintree-Nationalpark, einer bei Urlaubern beliebten Region. Sky News berichtete über den Angriff unter Berufung auf lokale Einsatzkräfte.

Nach dem Angriff eilten Zeugen dem Jugendlichen zu Hilfe und brachten ihn zunächst in ein nahegelegenes Hostel zur Erstversorgung. Anschliessend wurde der Verletzte per Lufttransport in ein Krankenhaus nach Cairns gebracht, das etwa 140 Kilometer südlich liegt. Der Teenager erlitt Verletzungen an Bauch und Bein, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Gefährliches Paradies

Die Gegend ist für ihre einzigartige Naturlandschaft bekannt, in der einer der ältesten Regenwälder der Erde unmittelbar auf das Great Barrier Reef trifft. Doch die natürliche Schönheit birgt zahlreiche Risiken: Tödliche Quallen, Salzwasserkrokodile und giftige Schlangen machen die Strände dieser Region zu einigen der gefährlichsten weltweit.