Mysteriöse Messerattacke in Favoriten: Mann von Unbekannten niedergestochen

Ein 43-jähriger Mann suchte am Sonntagabend gegen 21 Uhr mit einer Schnittwunde im Brustbereich ein Unfallkrankenhaus auf. Das Krankenhauspersonal alarmierte daraufhin die Polizei.

Im Gespräch mit Beamten der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk schilderte der Verletzte, er sei in der Favoritenstraße in Wien-Favoriten ohne Vorwarnung von mehreren Männern, die er als arabisch aussehend beschrieb, attackiert worden.

⇢ Messer-Attacke am Keplerplatz: Trio jagt 25-Jährigen



Unvermittelter Angriff

Der Angriff sei mit einem scharfen Gegenstand erfolgt. Der Mann betonte, dass es zuvor keine Auseinandersetzung gegeben habe und ihm die mutmaßlichen Angreifer unbekannt seien.

⇢ Schläge und Messerstiche: 72-Jähriger in Dusche verblutet – Sohn findet ihn



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.