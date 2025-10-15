Messer-Attacke am Keplerplatz: Trio jagt 25-Jährigen

Verbale Provokationen am Keplerplatz mündeten in brutale Gewalt: Drei Männer attackierten einen 25-Jährigen mit Fäusten und einem Messer.

Am Wiener Keplerplatz eskalierte am Dienstagnachmittag ein Streit zwischen vier Männern zu einer handfesten Auseinandersetzung. Drei Personen gingen dabei auf einen 25-Jährigen los, wie die Polizei mitteilte. Zunächst kam es zu verbalen Provokationen zwischen den Beteiligten, die sich offenbar bereits kannten.

Eskalation mit Messer

Die Situation spitzte sich gegen 15 Uhr dramatisch zu, als das Trio den jungen Mann aufforderte, den Platz zu verlassen. Als dieser sich weigerte, schlugen die Angreifer mit Fäusten auf ihn ein. In weiterer Folge zückte einer der Täter ein Messer und fügte dem Opfer eine Schnittwunde an der Hand zu.

Nach dem Angriff ergriffen die drei Männer die Flucht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht gefasst werden.

Die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall dauern an.