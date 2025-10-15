Kokain-Imperium zerschlagen: Bosnischer Drogenboss festgenommen!

Luxusautos mit gestohlenen Kennzeichen, Drogengelder für teure Urlaube und Casino-Besuche: Eine Bande, die auch Sprengungen verübte, wurde nun zerschlagen.

Für den Transport setzten die Verdächtigen vermutlich Luxusfahrzeuge mit entwendeten Kennzeichen ein. Insgesamt wurden neun Personen festgenommen. Die Beschuldigten im Alter von 18 bis 47 Jahren finanzierten mit den Erlösen aus dem Drogenhandel unter anderem kostspielige Urlaubsreisen und Casinobesuche.

In Bosnien und Herzegowina erfolgte die Festnahme des 20-jährigen Hauptverdächtigen, der im September nach Österreich überstellt wurde. Die illegalen Einnahmen wurden nach Angaben der oberösterreichischen Polizei vom Dienstag hauptsächlich durch den Kauf von Fahrzeugen gewaschen. Die meisten der Festgenommenen haben die Taten bereits gestanden.

Weitere Straftaten

Einigen Verdächtigen werden zusätzlich schwere Körperverletzung, Nötigung, Einbruchsdelikte sowie illegaler Besitz von Waffen und Pyrotechnik zur Last gelegt. Mit den pyrotechnischen Gegenständen sollen sie Sprengungen an einem Taxi und an Schaufenstern verübt haben.

