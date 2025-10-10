Drogen-Imperium mit 16: Teen-Boss versteckte Ecstasy in Unterwäsche

Mit gerade 16 Jahren lenkte er ein beachtliches Drogennetzwerk. Der Teenager verkaufte Kiloweise Cannabis und hunderte Ecstasy-Pillen, bevor die Handschellen klickten.

Die Polizei hat einen 16-jährigen Drogendealer festgenommen, der bei einer Kontrolle am 17. Mai aufgeflogen ist. Bei seiner Befragung gestand der Jugendliche den Verkauf erheblicher Mengen illegaler Substanzen an Gleichaltrige – darunter bis zu ein Kilogramm Cannabis, fast 400 Ecstasy-Tabletten sowie kleinere Mengen Kokain. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Umfangreiches Netzwerk

Im Zuge der weiteren Ermittlungen identifizierten die Kriminalbeamten rund 40 Personen, die zu den Abnehmern des Teenagers zählten. Zudem stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht allein agierte. Ein 18-jähriger Afghane aus Wien war offenbar für die Beschaffung und den Vertrieb der Suchtmittel mitverantwortlich. Eine 15-Jährige aus Gmunden steht unter Verdacht, als Vermittlerin potenzielle Kunden angeworben zu haben.

Vertrieb in Nachtlokalen

Die Ermittlungen ergaben, dass der 16-Jährige und sein 18-jähriger Komplize vorwiegend in Nachtlokalen in Timelkam operierten, wo sie wahllos Personen ihre Drogen anboten. Weitere Übergaben fanden in Vöcklabruck und Straßwalchen statt. Besonders besorgniserregend: Die Beamten fanden heraus, dass der Hauptverdächtige bereits Ende 2023 – da war er erst 14 Jahre alt – im Drogenhandel aktiv gewesen sein soll.