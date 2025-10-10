Bis zu 945 Euro mehr: So stark steigen Pensionen

Mehr Geld für Österreichs Pensionisten: Ab 2026 steigen die Bezüge um durchschnittlich 2,25 Prozent, während gleichzeitig eine Steuerentlastung in Kraft tritt.

Die Pensionserhöhung für 2026 steht kurz vor ihrer endgültigen Verabschiedung im Parlament, nachdem sie bereits im September vorgestellt wurde. Pensionisten können sich auf einen Zuwachs von durchschnittlich 2,25 Prozent einstellen. Besonders vorteilhaft gestaltet sich die Situation für Bezieher kleinerer und mittlerer Pensionen: Bei monatlichen Bruttobezügen bis 2.500 Euro greift der volle Erhöhungssatz von 2,7 Prozent. Dies entspricht einer maximalen monatlichen Steigerung von 67,50 Euro brutto oder bis zu 945 Euro zusätzlich pro Jahr. Parallel dazu tritt am 1. Jänner 2026 eine Steuerentlastung durch die teilweise Abschaffung der kalten Progression (automatische Steuererhöhung bei Inflation) in Kraft. Detaillierte Berechnungen zu den tatsächlichen Nettobeträgen sind auf Finanz.at in einer übersichtlichen Tabelle verfügbar.

⇢ SV-Beiträge: Wer 2026 mehr zahlen muss



Umfassende Berechnungen

Das Finanzportal hat bereits Modellrechnungen erstellt, die sowohl die Brutto-Erhöhungen als auch die steuerlichen Entlastungseffekte berücksichtigen. Der dort verfügbare Pensionsrechner für 2026 kalkuliert nicht nur die höheren Bruttobezüge, sondern bezieht auch die angepassten Grenzwerte der Lohnsteuertabelle mit ein. Sämtliche Nettoberechnungen reflektieren bereits die kommende Steuerentlastung. Zusätzlich bietet Finanz.at einen aktualisierten Brutto-Netto-Rechner an, der auch Arbeitnehmern eine Prognose ihrer Einkünfte ab 2026 ermöglicht.

In den Berechnungen wurde die Aufwertungszahl der Sozialversicherungsbeiträge für 2026 mit dem Faktor 1,073 bereits einkalkuliert. Ebenso berücksichtigt der Rechner die seit Juni 2025 geltende Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge von 5,1 auf 6,0 Prozent. Eine entsprechende Tabelle zeigt die zu erwartenden Nettoauswirkungen für unterschiedliche Pensionshöhen.

Steuerliche Anpassungen

Nach der teilweisen Eliminierung der kalten Progression – zwei Drittel werden automatisch auf sämtliche Steuertarifstufen umgelegt – ergibt sich eine neue Lohnsteuertabelle, die ab 2026 Anwendung findet.

Die formelle Festlegung der Pensionserhöhung erfolgt in der kommenden Woche durch den Nationalrat.