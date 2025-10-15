100 Euro Schulden: Jugendliche sticht auf 20-Jährige ein

**Am Mittwoch muss sich eine 15-Jährige vor dem Landesgericht Linz verantworten. Die Anklage lautet auf Mordversuch, nachdem die Jugendliche im Juni eine 20-Jährige mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben soll. Auslöser der Gewalttat war offenbar ein Konflikt um 100 Euro.**

Die beiden Frauen trafen sich Ende Juni zu später Stunde in Traun. Bei diesem Treffen forderte die 20-Jährige jene 100 Euro zurück, die sie der Jugendlichen zuvor geliehen hatte. Die Auseinandersetzung nahm einen gefährlichen Verlauf.

Gefährliche Eskalation

Im Zuge der Konfrontation zückte die Minderjährige laut Gerichtsangaben ein Klappmesser und stach mehrfach auf den Oberkörper ihres Gegenübers ein. Die 20-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein gerichtlich bestellter Sachverständiger stellte später fest, dass tiefere Stichverletzungen lebensgefährlich gewesen wären.

Mögliche Konsequenzen

Die Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und zeigt sich weitgehend geständig. Als Motiv gab sie an, ihren Hund schützen zu wollen, der während des Vorfalls anwesend war.

Bei einer Verurteilung droht der Jugendlichen eine Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren.

