Bis zu 70.000 Blitze in der Schweiz: was erwartet Österreich?

In den Alpen tobt ein gewaltiger Sturm, begleitet von Zehntausenden von Blitzen und orkanartigen Winden. Was erwartet Österreich angesichts dieses Mega-Sturms?

Die Alpenrepublik Schweiz erlebte in den vergangenen zwei Tagen pures Chaos. Bis zum Anbruch des heutigen Tages verzeichneten Wetterbehörden zehntausende Blitzeinschläge. Laut Aussagen von SRF Meteo, kam es landesweit zu über 70.000 Blitzen, wohingegen Meteonews Schweiz eine Gesamtzahl von über 50.000 angab.

Windböen mit 140 km/h

Die stürmische Wetterlage brachte neben ihren Blitzeinschlägen auch schwere orkanartige Windböen mit einer Geschwindigkeit von über 140 Kilometer pro Stunde mit sich. Zudem war Hagel ein häufiges Auftreten. Der Luftverkehr am Züricher Flughafen musste hinsichtlich der sicheren Abfertigung für ungefähr eine Stunde pausieren. Chur, in der Region Graubünden, verzeichnete die höchste Temperatur des Jahres für die Schweiz mit 37,6 Grad Celsius.

Die Gewitterfront hatte zuerst den Osten Frankreichs heimgesucht, bevor sie ihren Weg in den Südwesten Deutschlands fortsetzte. Für die Bodensee-Region wurde kurz vor Mitternacht eine Warnung der höchsten Kategorie vier für extremes Unwetter herausgegeben.

Österreich und Unwetter?

Scheinbar zieht der Sturm bis nach Österreich. Schon heute, am Mittwoch, kam es in Tirol, Vorarlberg, Oberösterreich und Salzburg zu hunderten Feuerwehreinsätzen aufgrund des herrschenden Unwetters.

Laut aktueller Wetterberichte soll es am Mittwoch zu einer markanten Kaltfront kommen, die die Hitzewellen im Land unterbrechen. Für Mittwochnachmittag wurden Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h (Orkan) vorhergesagt, der Starkregen sollte eine Größenordnung von 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter erreichen. Als am stärksten betroffene Gebiete nannte die Landeswarnzentrale den Grenzbereich zu Deutschland, den Bodenseeraum und den Bregenzerwald in der Nacht auf Mittwoch, ab Mittwochmittag war im gesamten Bundesland mit Unwettern zu rechnen.