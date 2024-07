Haie in der Adria? Ja, es gibt sie und drei Arten sind gefährlich!

Mit der Ankunft des Sommers nehmen die Sichtungen von Haiflossen im Meer zu. Alen Soldo vom Fachbereich Meeresstudien der Universität Split informiert, ob die Anzahl der Haie im Adriatischen Meer tatsächlich zunimmt und welche Arten wirklich gefährlich sind.

Eine gefährdete Tierart

Trotz verbreiteter Besorgnis ist die Anzahl der Haie in den letzten Jahrzehnten tatsächlich gesunken, sie gehören zu den gefährdetsten Tierarten. Die vermehrten Sichtungen erklärt Soldo durch die gestiegene Zahl der Menschen am und im Wasser sowie durch fortgeschrittene Technologie, die solche Begegnungen festhält.

Die gefährlichen Arten

Drei davon gelten als potentiell gefährlich: der Große Weiße Hai, der Langnasenhai und der Atlantische Hai. Der letzte tödliche Angriff fand 1974 statt, der letzte Angriff überhaupt im Jahr 2008. Dies lässt darauf schließen, dass Begegnungen mit diesen Meeresbewohnern äußerst selten sind.

Für Strandbesucher bedeutet dies, dass sie ihr Badevergnügen mit möglichst wenig Sorge genießen sollten, wie Katarina Jusić Mezga vom Dnevnik Nova TV meint.

Normalerweise sind Menschen keine Zielobjekte für Haie, Angriffe passieren meistens aufgrund einer Verwechslung. Dank der klaren Gewässer in unserer Region ist die Sicht gut, und Verwechslungen sind unwahrscheinlich. Wenn es jedoch zu einem Zusammentreffen kommt, ist es wichtig, sich ruhig zu verhalten und nicht hektisch zu bewegen, um den Hai nicht zusätzlich zu reizen.