Tränen, Trauer & Trotz: War Kim Virginias Schwangerschaft ein Fake?

Nach dem Verlust ihres ungeborenen Kindes kämpft Reality-Star Kim Virginia nicht nur mit ihrer Trauer, sondern auch gegen hartnäckige Fake-Vorwürfe in sozialen Medien.

In einem emotionalen Instagram-Statement hat Reality-TV-Teilnehmerin Kim Virginia über den Verlust ihres ungeborenen Kindes gesprochen. Die 30-Jährige nahm sich nach eigenen Angaben zunächst Zeit für sich: „Ich hab jetzt erst mal ein, zwei Tage mir Zeit genommen, weil es mir auch nicht so gut ging.“ In ihrer Mitteilung erwähnte sie zudem, dass sie derzeit Antidepressiva einnimmt und besonders die Anfangsphase der Medikation als schwierig empfand.

Die Bekanntheit aus der Reality-Szene sieht sich gleichzeitig mit Spekulationen in sozialen Netzwerken konfrontiert. Besonders die Unterstellung, sie habe einen künstlichen Babybauch getragen, wies sie entschieden zurück. „Leute, ich hatte den fettesten V-Ausschnitt an. Da frage ich mich wirklich: Für wie dumm halten mich denn die Leute?“, entgegnete sie den Kritikern. Sie betonte, dass sie niemals einen vorgetäuschten Bauch tragen würde, wenn sie gleichzeitig ein so tief ausgeschnittenes Oberteil wähle.

Umstrittene Babyparty

Auch ein Video ihrer Babyparty sorgte für Diskussionen. Kim Virginia erklärte, dass ihr damaliger Verlobter Nikola Glumac sie zum Veröffentlichen des Materials gedrängt habe, obwohl sie selbst Bedenken hatte. Einige Zuschauer zweifelten die Authentizität des Videos an, da es Helligkeitsunterschiede aufwies. Die in Dubai lebende Influencerin konterte diese Vorwürfe mit den Worten: „Bruder, die Sonne geht hier in zwei Minuten unter.“

Nach ihrer Stellungnahme teilte Kim Virginia auf Instagram mehrere Aufnahmen, die sie mit Babybauch an der Seite ihres Ex-Partners Nikola zeigen. Diese Bilder lösten zahlreiche Reaktionen aus – von unterstützenden Kommentaren bis hin zu weiteren Anschuldigungen.

Beziehung im Rampenlicht

Das Paar hatte sich während der Dreharbeiten zur Sendung „Promis unter Palmen“ kennengelernt. Sowohl ihre Beziehung als auch die Schwangerschaft wurden in den sozialen Medien intensiv verfolgt. Trotz der Trennung von Nikola und des tragischen Verlusts ihres Kindes halten sich hartnäckige Gerüchte, die Schwangerschaft sei inszeniert gewesen.

Kim Virginia versucht weiterhin, diese Vorwürfe zu entkräften und ihre Perspektive darzustellen. In mehreren aktuellen Statements bekräftigte sie, dass die Unterstellung eines künstlichen Babybauchss schlicht absurd sei. Sie verwies auf die veröffentlichten Fotos mit sichtbarem Babybauch, die sie nach dem Verlust bewusst teilte, um die anhaltenden Gerüchte zu entkräften.

Zwiespältige Gefühle zur öffentlichen Wahrnehmung

Ironischerweise äußerte die Influencerin kürzlich auch, dass die Fake-Vorwürfe für sie nicht nur negativ waren. Anders als viele Frauen nach einer Fehlgeburt war sie weniger dem üblichen Erwartungsdruck und den ungebetenen Ratschlägen ausgesetzt, mit denen Mütter in sozialen Netzwerken oft konfrontiert werden. Dennoch betonte Kim Virginia, dass sie den allgemeinen Druck und die Kritik, die Müttern online entgegenschlagen, als besonders belastend empfindet – eine Erfahrung, die viele Frauen in ähnlichen Situationen teilen.