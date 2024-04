Hanuma kocht: Carob-Apfelkuchen im Balkanstil

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Carob, was? Carob ist das geröstete und gemahlene Mark der Carob-Früchte. Sie wachsen am Johannisbrotbaum. Carob enthält kaum Fett, jedoch jede Menge Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe. Zudem enthält es keine Laktose, Gluten oder Koffein und wirkt sich durch seinen hohen Anteil an Ballaststoffen positiv auf die Funktion des Magen-Darm-Trakts aus. Mit seinem süßlichen Geschmack ist es ein idealer Ersatz für Kakao und wird meist für die Zubereitung von Kuchen, Desserts und Getränken verwendet. Am Balkan verwendet man Johannisbrotkernmehl seit Jahrzehnten für die Zubereitung eines traditionellen Rogač-Kuchens.

Zutaten für eine Backform mit 40x25x6 cm

3-4 Äpfel (=ca. 600 g)

4 Eier Gr. M

125 g Zucker + etwas Vanille

120 ml Milch

100 ml Sonnenblumenöl

etwas Rumaroma (optional)

2 TL Zitronensaft

1 gestr. TL Zimt

150 g Mehl

1 Pkg. Backpulver (=16 g)

100 g Carob-Pulver/Rogač

Guss:

200 ml warme Milch

Topping:

2 Pkg. Vanille-Tortencreme (šlag krema)

250 ml kalte Milch

geriebene Zartbitterschokolade

Alternative zum Topping – Schoko-Glasur:

200 g Zartbitterschokolade, gehackt

50 g Butter

1 EL Öl

Zubereitung

1) Schält die Äpfel und reibt sie fein. Drückt sie aus, um den überschüssigen Saft zu entfernen, allerdings nur grob. Ein bisschen Saft dürfen sie schon noch beinhalten. Das macht den Kuchen saftiger. Danach habt ihr ca. 250-300 g Fruchtfleisch.

2) In einer Schüssel mixt ihr Eier, Zucker und Vanille schaumig. Fügt nach und nach Milch und Öl und am Ende Zitronensaft, Rumaroma und Zimt hinzu.

3) Vermischt Mehl und Backpulver und rührt es zügig unter. Gebt das Carob-Pulver dazu und hebt die Apfel-Raspeln unter.

4) Füllt alles in eine befettete und bemehlte Backform um. Backt den Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad O/U Hitze ca. 30-35 min.

5) Nach dem Backen lasst ihr ihn ca. 5-10 min auskühlen. Danach mehrmals bis zum Boden einstechen und mit warmer Milch übergießen.

6) Für die Creme füllt ihr kalte Milch in ein Gefäß um und gebt unter Mixen das Sahne-Pulver dazu. Mixt, bis ihr eine stabile Creme habt. Ich habe 2 Pkg. Pulver und 250 ml Milch gebraucht. Richtet euch am besten nach der Anweisung auf der Verpackung, da es hier Unterschiede in den Mengenangaben gibt. Verteilt die Creme auf dem Rührteigboden und streicht sie glatt. Reibt etwas Zartbitterschokolade über den Kuchen. Danach für 2-3 Stunden kühl stellen und genießen.

Tipps

1) Statt Creme und geriebener Schokolade könnt ihr eine Schokoglasur herstellen. Dafür gehackte Schokolade, Butter und Öl über dem Wasserbad schmelzen und über dem Kuchen verteilen.

2) Vanille-Sahne gibt es von der Marke Ruf online und in der Backwarenabteilung der großen Supermärkte zu kaufen. Außerdem gibt es eine Schlagcreme von Dr. Oetker, die eher neutral schmeckt aber auch gut passt. Die beste Auswahl an diesen Cremes verschiedener Geschmacksrichtungen findet ihr am Balkan, z.B in den bosnischen oder kroatischen Supermärkten. Ich kaufe sie immer auf Vorrat, da sie lange haltbar sind.