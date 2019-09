„Hanuma kocht“ Hühnerbrust in cremiger Sauce nach italienischer Art (VIDEO)

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Gemeinsam mit Elma versorgen wir unsere Leser nun alle zwei Wochen mit den leckeren Rezepten. Diesmal dürft ihr euch auf ein weiteres leckeres Rezept freuen…

Eure Lieblingspasta in Kombination mit einer cremigen, aromatischen Sauce mit verschiedenen Kräutern und zartem Hühnerbrustfilet – und das alles in 30 min? Geht nicht? Geht doch! Dieses Gericht steht bei uns regel-mäßig am Speiseplan, weil wir es alle lieben und es fix zubereitet ist. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, mit weiteren Kräutern und Zutaten aufpeppen. Für uns ist es so wie es ist einfach perfekt.

Zutaten:

500 g Pasta nach Wahl

500 g Hühnerbrust oder Innenfilets

2 EL (= ca. 40 g) Butter

2 TL Knoblauch-Kräuterpaste* oder 3-4 fein gehackte Knoblauchzehen

30 g getrocknete, in Öl eingelegte, fein gehackte Tomaten

1 geh. EL Mehl

150 ml Brühe

400 ml Sahne/Schlagobers

100 g geriebenen Parmesan

2-3 TL Kräutermischung, gefroren

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

1) Kocht zunächst die Nudeln in reichlich Salzwasser.

2) In der Zwischenzeit schmelzt ihr die Butter und bratet darin die Hühnerbrüste an (ich verwende Innenfilets, weil diese schneller gar sind) bis sie goldgelb und knusprig sind. Nehmt sie aus der Pfanne und gebt sie auf einen Teller.

3) In dieselbe Pfanne gebt ihr die Knoblauch-Kräuterpaste (oder die klein gehackten Knoblauchzehen). Fügt die getrockneten Tomaten und das Mehl hinzu. Rührt so lange bis sich das Mehl aufgelöst hat.

4) Fügt die Brühe und die Sahne hinzu und köchelt das ganze etwa 5 min bis die Mischung cremig geworden ist.

5) Zum Schluss rührt ihr die Kräutermischung und den Parmesan ein. Ich würze noch ein wenig mit Pfeffer. Das Salz verwende ich meist nicht, weil die Creme durch die Tomaten, den Parmesan und die Brühe genügend Salz enthält.

6) In die fertige Sauce legt ihr die Hühnerbrüste und könnt mit dem Anrichten beginnen. Guten Appetit!

*Diese Paste ist meine Lieblingszutat in fast allen herzhaften Gerichten. Ich empfehle euch, sie zuzubereiten, weil sie sich mind. 1 Woche im Kühlschrank hält und euren Gerichten das gewisse Etwas verleiht.

Im Web:

Facebook – Hanuma Kocht

Instagram – hanumakocht

Youtube – Hanuma kocht!