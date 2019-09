Solo oder vergeben: So zeigst du es anhand deiner Dirndl-Schleife!

Jelek, Anterija und Opanci, daran erkennt man die Serben. Und woran erkennt man die Österreicher? In Österreich heißt die traditionelle Kleidung Tracht und unterscheidet sich in „Dirndl“ und „Lederhosen“.

Wusstest du schon, dass die Position deiner Dirndl-Schleife deinen Beziehungsstatus offenlegt?

Nach dem zweiten Weltkrieg war dieser Bekleidungsstil mit einer konservativen oder ultrarechten Ideologie verbunden. Während der Nazizeit war es den Juden verboten, ihn zu tragen, und später galt er als Zeichen, dass jemand gegenüber der Welt und anderen Nationen nicht offen ist. Aber heute hat sich das alles geändert und Tracht ist wieder in! So tragen z.B. nicht nur Österreicher und Deutsche diesen traditionellen Stil, wenn sie zu einem der beliebten Volksfeste wie dem Oktoberfest in München gehen. Heute findet man diese Kleidung in allen möglichen Farben, Marken, Stilen und auch Preislagen. Darum heißt die Parole: Wähle deine Tracht nach deinem Geschmack, aber natürlich auch nach deinem Geschlecht.

Grundsätzlich gilt für das Dirndl folgendes:

Bluse

Enges Oberteil

Weiter Rock mit bunter Schürze

…und für die Tracht des Mannes:

Hosenträger

Lederne Hose

Passende Schuhe und Wollsocken

Die Jacken und Hüte unterscheiden sich von Region zu Region, werden aber auch je nach Anlass unterschiedlich gewählt.

Das Dirndl war ursprünglich die Kleidung der Dienerinnen (Dirn bedeutete Magd), aber später verbreitete sich diese Mode auch unter den Frauen höherer Klassen.

Auf der nächsten Seite kannst du lesen, wie du deine Dirndl-Schleife künftig binden musst: