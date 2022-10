Heißes Kostüm der Sängerin heizt das Internet ein

Die Sängerin Jelena Karleusa beschloss, Halloween zu „feiern“ und bereitete eine echte Überraschung für ihre Fans vor.

Sie zog ein Teufelskostüm an, trug einen Tanga und Quasten auf ihrer Brust. Sie kombinierte alles mit roten Hörnern und erstklassigem Make-up, das auch auf ihrem Körper landete. Karleusa zog auch oberschenkelhohe Stiefel an und befestigte einen künstlichen Schwanz an ihrem Hintern.

„Teufelin, du bist brutal heiß“, „Die gestiefelte Katze“, „Du bist fatal“, sind nur einige der Kommentare unter ihren heißen, von „milosph“ fotografierten Posts.

Wie wir es gewohnt sind, versucht Karleusa immer, anders zu sein als andere, deshalb hat sie sich letztes Jahr als sexy Elfe verkleidet. Sie trug dabei nur Elfenohren, während der Rest ihres Körpers völlig nackt war.

