Hilferuf im Restaurant: Kellnerin rettet Buben das Leben (FOTO)

Die Kellnerin aus Orlando erkannte während ihrer Schicht, dass ein Bub dutzende Prellungen im Gesicht und an den Armen hatte. Die besorgte Frau schrieb ihm eine heimliche Nachricht. Nun wird sie in Amerika als Heldin gefeiert.

Wie die Polizei berichtete, besuchte der Bub mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Stiefvater bereits zum Jahreswechsel das Restaurant, wo die Kellnerin Flavaine Carvalho arbeitet. Als die Kellnerin die Bestellung aufnehmen möchte, haben alle der Familienmitglieder aus dem Buben etwas zum Essen bestellt. Der Kellnerin war das komisch, da ihr auch die blauen Flecken an seinen Armen und in seinem Gesicht aufgefallen sind.

Die besorgte Kellnerin schrieb daraufhin „Do you need help?“ (Brauchst du Hilfe?) auf einen Stück Papier und hielt ihn so, dass nur der Bub die Frage sehen konnte. „Er nickte und machte mit seinen Händen Bewegungen, die mir sagten, dass er nicht wüsste, was er tun sollte“, erzählte Flavaine Carvalho dem amerikanischen Sender CBS Miami. Die Frau habe umgehend die Polizeibeamten alarmiert.

FOLLOW UP: Here’s the sign the waitress made, and a photo of her. Her name is Flavaine Carvalho. The boy was 11-years-old. pic.twitter.com/oXWWdzrZX2 — Mike Sington (@MikeSington) January 14, 2021

Essensentzug und Prügel mit Besen:

Der Bub hatte laut den Ermittlern am ganzen Körper Verletzungen und blaue Flecke. Der Elfjährige wurde in der Vergangenheit schwer misshandelt. Er sei kopfüber an einem Türrahmen aufgehängt, mit bloßen Fäusten verprügelt und mit einem Besenstiel geschlagen worden. Weiteres wurde ihm als Bestrafung immer wieder das Essen entzogen. Der Stiefvater und die Mutter des misshandelten Buben, wurden von der Polizei festgenommen.

In einer Stellungnahme der Polizei heißt es: „Indem sie etwas gesagt hat, nachdem sie etwas gesehen hat, hat Frau Carvalho Mut und Engagement für ein Kind gezeigt, dass sie vorher nie getroffen hat. Wir sind stolz, dass jemand wie Frau Carvalho in unserer Gemeinde lebt und arbeitet.“