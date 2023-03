Familie Vukovic rettet Schwein vor Schlachtung

In einem Dorf namens Srezojevci erlebte die Familie Vukovic einen ungewöhnlichen Tag. Eines ihrer Schweine, Srecko, fiel aus einem Lastwagen und landete in einem Schacht. Zufällig vorbeikommende Kinder retteten das Schwein und beschlossen, es zu füttern und vor den Eltern zu verstecken.

Meine Tochter ging zu Reitstunden in den Reitclub, und sie hörten zufällig ein Schwein in der Nähe quieken. Als sie näher kamen, war der Anblick schockierend. Es war ein Schacht ohne Deckel, und darin befand sich ein 15 Kilogramm schweres Ferkel, das verloren gegangen war. Wir vermuteten, dass es jemandem aus dem Lastwagen gefallen war, als er es zum Markt in Cacak brachte, erzählte Zeljko Vukovic aus Srezojevci dem RIN.

„Sie sagte mir, dass sie und ihre Freunde ein Schwein gefunden hatten. Sie haben es die ganze Zeit gefüttert und es fehlte ihm nichts. Als ich sah, wie sehr sie sich darum kümmerten, dachte niemand daran, Srecko zu verurteilen. Ich gab den Besitzern ein Ersatzschwein, und ich nahm es für die Zucht, was sich als voller Erfolg erwies“, sagt Zeljko.

Das verlorene Schwein wurde schnell zum Schürzenjäger auf dem Anwesen der Vukovics. Andere Schweine aus den umliegenden Dörfern kamen zu ihm. Doch als sie das Schwein wogen, waren sie schockiert.

Das verlorene Schwein wurde zum Schürzenjäger auf dem Anwesen der Vukovics und bekam viele Nachkommen. In nur 2,5 Jahren erreichte es ein Gewicht von über 400 Kilogramm. Aber bei der letzten Messung wog es unglaubliche 525 Kilogramm. Srecko hat auch im Stall bewiesen und über 2500 junge Ferkel gezeugt. Zeljko Vukovic ist stolz auf ihn.