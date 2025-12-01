Hinter den Kulissen des ESC 2026: Jetzt als Volunteer bewerben!

Einmalige Chance für Musikfans: Der ESC 2026 in Wien sucht 800 Volunteers. Hinter den Kulissen des größten Musikwettbewerbs der Welt wartet ein exklusives Erlebnis.

Interessierte können sich ab sofort und noch bis zum 28. Jänner für einen der 800 Volunteer-Plätze beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien bewerben. Die Freiwilligen erhalten die Chance, im Mai 2026 im Bereich der Wiener Stadthalle exklusive Einblicke in die Organisation des weltgrößten Musikwettbewerbs zu gewinnen. Der Bewerbungsprozess beginnt mit einer Online-Registrierung auf der Webseite https://tv.orf.at/esc26/ , bei der ein Video und ein Lebenslauf eingereicht werden müssen.

Voraussetzungen für Bewerber sind Volljährigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung, gute Deutsch- und Englischkenntnisse – weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil – sowie zeitliche Verfügbarkeit zwischen dem 27. April und 17. Mai 2026 in Wien. Im Rahmen der Videobewerbung müssen die Kandidaten drei Fragen beantworten.

Auswahlverfahren

Nach erfolgreicher Vorauswahl folgt im März ein persönliches Casting. Dort werden die Sprachkenntnisse der Bewerber geprüft und gemeinsam passende Einsatzbereiche definiert. Die möglichen Aufgabenfelder umfassen unter anderem die Betreuung akkreditierter Personen, Publikumsservice im Eurovision Village oder Euroclub, Assistenztätigkeiten auf dem Veranstaltungsgelände sowie Unterstützung in der Transportlogistik.

Leistungen

Als Gegenleistung erhalten die Freiwilligen Verpflegung während ihrer Einsätze, eine Unfallversicherung und die offizielle Volunteer-Kleidung. ESC-Executive-Producer Michael Krön betont die Grundwerte der Veranstaltung: „Der ESC steht für Vielfalt und gelebte Inklusion, und diesen Geist wollen wir auch mit unseren Volunteers sichtbar machen.”

Er lädt ausdrücklich Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe zur Bewerbung ein.