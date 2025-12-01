Schüsse bei Familienfeier: Drei Kinder unter den Opfern

Tödliche Schüsse zerstören ein Familienfest in Kalifornien. Vier Menschen sterben, darunter drei Kinder. Die Ermittler sprechen von einem gezielten Angriff.

Bei einem Schusswaffenangriff auf ein Familientreffen in Kalifornien sind vier Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. Wie Heather Brent, Sprecherin des Bezirkssheriffs von San Joaquin, gestern bekannt gab, wurden bei dem Vorfall am Samstag drei Minderjährige im Alter von acht, neun und 14 Jahren sowie ein 21-Jähriger getötet. Elf weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen.

Der Angriff ereignete sich laut den Behördenangaben am Samstag kurz vor 18.00 Uhr Ortszeit in einem Festsaal in Stockton, Kalifornien, etwa 130 Kilometer nordöstlich von San Francisco. Elf Verletzte – sowohl Jugendliche als auch Erwachsene – wurden in Krankenhäuser der Umgebung eingeliefert. Die Ermittler stufen den Vorfall als “gezielten Angriff” ein.

Familienfeier attackiert

Zum Zeitpunkt der Schüsse befanden sich zwischen 100 und 150 Gäste in dem Festsaal. “Nach unseren bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um eine Familienfeier”, erklärte Brent. Die Ermittlungsbehörden prüfen derzeit sämtliche Szenarien.

Offenbar geriet an jenem Abend ein heftiger Konflikt zwischen rivalisierenden Gruppen völlig außer Kontrolle. Bürgermeisterin Christina Fugazi bezeichnete den Vorfall im Gespräch mit dem Sender KCRA als „bandenbezogenen Terrorismus“. Auf Facebook hielt sie fest: „Bandenkriminalität gibt es in Städten im ganzen Land, doch diese Tat war ein reiner Terrorakt.“

Täter unbekannt

Bislang konnte kein Tatverdächtiger identifiziert oder festgenommen werden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass mehrere Schützen an der Tat beteiligt waren.