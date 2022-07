Hitzewelle in Kroatien: Wasser auf Urlaubsinseln reduziert

In Istrien gilt seit Mitternacht die Stufe 1 – Es heißt Wassersparen. Das sind die Restriktionen: Verbot der Verwendung von Trinkwasser zum Waschen von Fahrzeugen, Straßen, Plätzen und öffentlichen Flächen sowie privaten und öffentlichen Grünflächen, zum Duschen an Stränden und zum Schwimmen Schwimmbäder, mit Ausnahme von Märkten und Fischmärkten.

Diese Maßnahme wurde ergriffen, weil die hydrologische Situation in Istrien seit einiger Zeit nicht günstig ist und im nächsten Monat keine nennenswerten Niederschläge zu erwarten sind.

„Ich appelliere an alle, Trinkwasser zu sparen, damit wir in der kommenden Zeit nicht gezwungen sind, noch restriktivere Maßnahmen zu ergreifen“, sagte der istrische Präfekt Boris Miletic in einer Presseerklärung. Miletić rief außerdem alle Bürger, Unternehmen und Touristen zu einem vernünftigen Umgang mit Trinkwasser auf.

Ein zusätzliches Problem ist, dass Kroatien diese Woche von einer neuen Hitzewelle betroffen sein wird, ohne genügend Wasser wird das schwierig.

Die Strafe ist die Trennung von der Wasserversorgung

Die staatliche Aufsichtsbehörde wird Verstöße teilweise oder vollständig von der Wasserversorgung ausschließen, solange die Minderungsmaßnahmen andauern.

Zu beachten ist, dass es auf der Website des Landkreises keine Informationen darüber gibt, dass Wasserbeschränkungen eingeführt wurden, geschweige denn zusätzliche Details und Anweisungen.

Im Hafen in Istrien tauchten Hinweise auf, dass ab heute keine Boote mehr mit Trinkwasser gewaschen werden. Es bleibt abzuwarten, was mit Autowaschanlagen passiert, da es auch verboten ist, Fahrzeuge mit Trinkwasser zu waschen.

Die Stadt Pula gab bekannt, dass das öffentliche Unternehmen „Pula Herculanea“ heute wie in den letzten 14 Jahren Dienstleistungen für die Bewässerung öffentlicher Grünflächen im Zentrum von Pula und die Reinigung von Straßen erbringt. Von insgesamt 70.000 m3, für die in diesem Jahr eine Wassergenehmigung erteilt wurde, wurden 15 Prozent der Kapazität aus der genannten Quelle für den Bedarf der Herculaneum-Dienste verwendet.

Regelmäßige Analysen ergaben, dass derzeit keine Austrocknungsgefahr der Quelle besteht.