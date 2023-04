Horror-Auftritt: Akrobatin stirbt bei Vorführung

Während einer Vorführung in der chinesischen Stadt Suzhou kam eine Akrobatin mit Namen Sun ums Leben, als ihr Ehemann, mit dem sie auftrat, sie fallen ließ. Berichten zufolge wurde Sun nach ihrem Sturz ins Krankenhaus gebracht, wo sie schließlich ihren schweren Verletzungen erlag.



In Videos, die im Anschluss auf Social Media kursierten, war das Paar auf einem Trapez zu sehen, das mit einem Kran hoch über der offenen Bühne gehalten wurde. Die Akrobatin stand auf den Füßen ihres Mannes und umarmte ihn um den Hals, während er sich am Trapez festhielt. Versehentlich rutschte Sun von ihrem Ehemann, der sie bedauerlicherweise nicht auffangen konnte.

Dies schockierte Internetbenutzer und löste Diskussionen über die Schutzmaßnahmen bei solchen Veranstaltungen aus. Da das Paar aus ästhetischen Gründen ohne Sicherheitsseile arbeitete und kein Schutznetz unter ihnen angebracht war, wurden Fragen laut, ob ihre Sicherheit gewährleistet war.





Die örtlichen Behörden beschrieben den Vorfall als tragischen Unfall und stellten fest, dass die Firma, die die Akrobatik-Performances durchführte, keine rechtzeitigen Genehmigungen erhalten hatte. Daher konnten auch keine minimalen Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden, was ein Verstoß gegen die Vorschriften darstellt. Außerdem ist die Verwendung des Krans während der Show nicht gestattet.



Der Veranstalter des Auftritts prahlte zuvor vor dem Publikum damit, dass die Vorführung authentisch sei, da keine Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen würden.

Sun hinterließ ihren Ehemann und ihre beiden Kinder und war seit über einem Jahrzehnt verheiratet.