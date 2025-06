Vom kostenlosen Nahverkehr bis zu steigenden Immobilienpreisen: Nis beschließt weitreichende Maßnahmen für seine Bürger nach einer Marathon-Sitzung.

In Leskovac, einer Stadt in Serbien, ereignete sich heute eine Schießerei, wie die örtliche Polizeibehörde gegenüber der Nachrichtenagentur Tanjug bestätigte.

Auf der Obrenovac-Straße am Ortsausgang von Umka kollidierten gegen 19 Uhr zwei Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden zwei Männer verletzt. Vier Männer erlitten heute Morgen Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn zwischen Belgrad und Novi Sad.

Die Polizei in Nis hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen 50-jährigen Mann festgenommen. Bei einer Kontrolle auf der Autobahn bei Nis entdeckten die Beamten in seinem Opel 295 Kilogramm geschnittenen Tabak, wie das Innenministerium mitteilte.

Städtische Maßnahmen

Im Stadtgebiet von Novi Pazar werden künftig zehn stationäre und eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage installiert. Nach Abschluss der Einschreibung der Erstklässler hat die Stadtverwaltung von Cacak mit der Auszahlung von Zuschüssen für Schulbücher begonnen. Die Eltern erhalten jeweils 10.000 Dinar (serbische Währung).

Die Stadtversammlung von Nis beschloss gestern Abend die Einführung des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs ab 1. Juli. Zudem erhalten Eltern von Grundschülern einen Zuschuss von 20.000 Dinar für Schulbücher aus dem städtischen Budget.

„Nach einer mehr als zehnstündigen Sitzung haben die Abgeordneten die ersten fünf Tagesordnungspunkte verabschiedet. Dazu gehören sowohl der kostenlose Nahverkehr und die finanzielle Unterstützung für Schulbücher als auch die Genehmigung einer Kreditaufnahme“, erklärte Niss Bürgermeister Dragoslav Pavlovic.

Die gestrige Sitzung der Stadtversammlung umfasste insgesamt 42 Tagesordnungspunkte. Diese Maßnahmen hatte der serbische Präsident Aleksandar Vucic bereits bei einer Veranstaltung in Nis am 17. Mai angekündigt.

Infrastruktur-Projekte

Ein 2007 errichtetes Einkaufszentrum wird um 10.000 Quadratmeter erweitert. Zusätzlich ist eine Vergrößerung der Parkfläche um 1.000 Quadratmeter geplant, wie aus den Unterlagen der öffentlichen Vorprüfung hervorgeht.

Belgrad wird mit neuen Parks, Marinas, einem Kulturzentrum sowie einem grün-blauen Korridor für Fußgänger und Radfahrer aufgewertet. Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten in der Vojislav Ilic Straße kommt es von heute Mitternacht bis zum 12. Juni um 6 Uhr zu Änderungen im öffentlichen Nahverkehr.

Der Direktor des chinesischen Unternehmens Xingyu in Nis, Shi Ruihong, äußerte sich heute zufrieden über das Investitionsklima, besonders hinsichtlich der Transportbedingungen und der verfügbaren Arbeitskräfte. Im Rahmen des morgen stattfindenden 9. Forums für fortschrittliche Technologien in Nis wird auch eine Virtuelle Jobmesse 2025 durchgeführt, wie der Arbeitsmarktservice mitteilte.

Laut Daten der Republik-Geodäsieverwaltung lagen die Preise für Neubauwohnungen im vierten Quartal 2024 um 28 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Ab Montag, dem 21. April, werden die Taxitarife in Nis angehoben.

Der amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth geriet gestern bei einer Senatsanhörung unter Druck, als der republikanische Senator Mitch McConnell ihn direkt fragte, welcher Konfliktpartei im Ukraine-Krieg die amerikanische Regierung den Sieg wünsche.

Der verunglückte Air India-Flug von Ahmedabad nach London sendete kurz nach dem Start einen Notruf an die Flugsicherung, bevor er außerhalb des Flughafengeländes abstürzte. Bei dem Absturz eines Passagierflugzeugs von Air India kamen laut dem indischen Sender „News18“ mindestens 40 Menschen ums Leben. An Bord befanden sich 244 Passagiere.

Die Opposition hat nach Angaben des „Lügendetektors“ (serbisches Faktencheck-Portal) fälschlicherweise einen Wahlsieg in Zajecar und Kosjeric verkündet, obwohl sie dort eine deutliche Niederlage erlitten habe. Der Vorsitzende der Volksbewegung Serbiens, Miroslav Aleksic, nutzte Medienberichten zufolge die Debatte über den Gesetzesentwurf zum Alimentationsfonds für persönliche Angriffe auf Finanzminister Sinisa Mali und dessen Kinder.

Die britische Finanzministerin Rachel Reeves stellte gestern einen ambitionierten Ausgabenplan bis 2028 vor. Sie versprach eine umfassende Erneuerung des Landes durch Investitionen in Gesundheit, Energie, Verkehr und Wohnungsbau.

Das ungarische Wirtschaftsministerium gab bekannt, dass die Regierung plant, einen Großteil ihrer Anteile an der Verteidigungsindustrie, darunter auch den Anteil an der lokalen Rheinmetall-Fabrik, an die 4iG Group zu veräußern.

US-Präsident Donald Trump erklärte sich bereit, die Frist für den Abschluss von Handelsverhandlungen über den 8. Juli hinaus zu verlängern, bevor höhere US-Zölle in Kraft treten. Er glaube jedoch nicht, dass eine solche Verlängerung notwendig sein werde.

Das chinesische Handelsministerium fordert von westlichen Unternehmen die Offenlegung „sensibler Geschäftsinformationen“ als Voraussetzung für Exportgenehmigungen für seltene Erden und Magnete. Dies berichtete die Financial Times unter Berufung auf mehrere Unternehmen und offizielle Dokumente.

In Bosnien und Herzegowina wurde eine „Ken“-Puppe vom Markt genommen, da sie eine überhöhte Menge an Phthalaten enthält – Weichmachern, die häufig Kunststoffen zugesetzt werden.