Frühstücks-Champion: Serbiens Kalorienbombe schlägt Croissant und Co.

Die serbische Komplet Lepinja erobert die Frühstückswelt: Platz zwei unter den weltbesten Morgengerichten

Die renommierte Gastro-Plattform Taste Atlas hat ihre neue Rangliste der 50 besten Frühstücksgerichte weltweit veröffentlicht – und eine serbische Spezialität brilliert auf dem zweiten Platz. Die Komplet Lepinja, die im Vorjahr sogar zum weltbesten Frühstück gekürt wurde, musste sich diesmal nur knapp dem türkischen Kahvaltı geschlagen geben.

Die Erfolgsgeschichte der Komplet Lepinja, auch „Lepinja sa sve“ genannt, begann Ende des 19. Jahrhunderts in der Bäckerei „Suljaga“ in Uzice, Serbien. Was als einfaches Brot mit Kajmak (traditioneller Rahm-Frischkäse) und Ei begann, entwickelte sich durch die Zugabe von Bratensaft und Joghurt zu einem wahren Geschmackserlebnis, das heute für viele Serben das Lieblingsfrühstück darstellt.

Traditionelle Herstellung

Die Mitarbeiter der traditionsreichen Bäckerei „Suljaga“ betonen die unveränderte Herstellungsweise: „Wir halten an der ursprünglichen Methode fest – von der trockenen Lepinja aus naturbelassenem Mehl, die im gemauerten Holzofen gebacken wird, bis zur traditionellen Abkühlung unter Leinentüchern. Nach der Veredelung mit Kajmak und Ei wird alles nochmals über offenem Feuer gebacken und mit einer Mischung aus Lamm- und Ferkelbratensaft übergossen. Nur mit hochwertigen, hausgemachten Zutaten erreichen wir die Qualität, für die wir bekannt sind.“

Obwohl die Komplet Lepinja mittlerweile in ganz Serbien erhältlich ist, gilt die Variante aus der Region Uzice als einzig authentische. Ihr Spitzname „Bombe“ kommt nicht von ungefähr – die kalorienreiche Spezialität ist nichts für schwache Mägen.

Internationale Konkurrenz

Den ersten Platz der diesjährigen Liste belegt das türkische Kahvaltı – ein Begriff, der im Türkischen schlicht „Frühstück“ bedeutet und sich aus den Wörtern „Kahve“ (Kaffee) und „Altı“ (unter/vor) zusammensetzt, also wörtlich „vor dem Kaffee“. In der osmanischen Tradition wurde Kaffee stets nach dem Essen genossen. Ein traditionelles Kahvaltı präsentiert sich als opulentes Buffet mit süßen und salzigen Komponenten – von verschiedenen Käsesorten über Oliven und Gemüse bis hin zu Börek und Baklava, begleitet von heißem türkischen Tee.

Taste Atlas beschreibt die serbische Komplet Lepinja folgendermaßen: „Diese Spezialität besteht aus einer traditionellen Lepinja, die halbiert, mit cremigem Kajmak bestrichen und mit Ei übergossen wird. Nach kurzem Backen wird die Kombination mit einer warmen Fleischsaftmischung – lokal als ‚Pretop‘ bekannt – übergossen. Der Name ‚Komplet Lepinja‘ lässt sich frei als ‚mit allem darin‘ übersetzen und wird traditionell mit den Regionen Uzice und Zlatibor verbunden. Vermutlich entstand sie vor dem Zweiten Weltkrieg, und der Name wurde offiziell von Dragan Lazic, dem heutigen Besitzer der Bäckerei ‚Kod Suljage‘ in Uzice, registriert.“

Auf den weiteren Plätzen der Top-10-Liste finden sich der libysche Sfenz (frittiertes Hefegebäck), der iranische Kaleh Pacheh (Gericht aus Schafskopf und -füßen), das französische Croissant, das chinesische Jianbing (dünner Pfannkuchen), die libanesische Sfiha (Fleischpita), das brasilianische Pão de Queijo (Käsebrot), der türkische Katmer (süßer Börek) und die griechisch-mazedonische Bougatsa (Blätterteigtasche mit Grießcreme).