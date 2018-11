Interpol-Mitgliedschaft: Kosovo abgelehnt

Während der ersten Abstammung bei der Interpol-Generalversammlung erhielt Kosovo nicht die benötigte Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Mitgliedschaft.

Wie Tanjug berichtet, seien der Vorsitzende der Generalversammlung und der Generalsekretär vom Ergebnis des ersten Wahldurchgangs geschockt gewesen, weshalb sie eine 20-minütige Pause anordneten.

Auch bei der zweiten Abstimmung konnte Kosovo nicht die benötigten Stimmen erreichen. Wie RTS berichtet haben 51 Länder gegen eine Aufnahme des jungen Staates gestimmt, 51 Mitglieder dafür und 16 enthielten sich ihrer Stimme. Dies bestätigten auch kosovarische Medien.

#Kosovo fails first round of #Interpol membership. 76 votes pro, 56 against and 22 abstentions. In 20 minutes starts the second round voting. 🇽🇰

