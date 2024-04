Israelangriff auf Iran: Das sind Baba Vangas beängstigende Prognosen

Die bulgarische Hellseherin Baba Vanga, gebürtig als Vangelia Pandeva Dimitrova, behauptete, dass ihr nach dem Verlust ihres Augenlichts im Alter von zwölf Jahren die Gabe der Voraussicht verliehen worden sei. Mit ihren Prophezeiungen, die Ereignisse wie den Tod von Prinzessin Diana, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl (Ukraine) und die COVID-19-Pandemie vorhersagen sollten, erlangte sie Kultstatus unter Verschwörungstheoretikern. Vor ihrem Tod im Jahr 1996 soll Baba Vanga Voraussagen bis ins Jahr 5079 gemacht haben, dem Jahr, in dem ihrer Aussage nach das Ende der Welt bevorstehen soll.

Zukunftsblick oder Zufallstreffer?

Nun, im Angesicht der neuesten Entwicklungen im Nahen Osten, sehen viele in Baba Vangas Prophezeiungen mehr als nur Aberglaube. Die Hellseherin sagte für das Jahr 2024 schreckliche Ereignisse voraus, wie terroristische Angriffe in Europa, den Einsatz von biologischen Waffen und den Ausbruch eines dritten Weltkriegs. Laut einem Bericht des britischen „Daily Mail“ schien sie einen „Wellenschlag des Terrors“ und mögliche biologische Angriffe durch eine globale Supermacht zu prophezeien.

Die Spannungen sind besonders hoch, nachdem der Iran als Vergeltung für einen israelischen Angriff, welcher am 1. April ein Gebäude innerhalb der Botschaft in Damaskus (Syrien) zerstörte, zu Gegenmaßnahmen griff. Obwohl ein Großteil der iranischen Drohnen, Raketen und Geschosse abgefangen wurde, bevor sie ihre Ziele erreichen konnten, bleibt die Situation angespannt. Die iranischen Behörden haben gedroht, „Waffen, die nie zuvor benutzt wurden“, einzusetzen, sollte Israel mit Vergeltungsschlägen reagieren.

Die mystische Aura der Baba Vanga

Baba Vanga, oft als der „Nostradamus des Balkans“ bezeichnet, hinterließ ein Erbe, das von Genauigkeit ebenso wie von Missdeutungen geprägt ist. So soll sie etwa die russische Invasion in die Ukraine und den Anschlag vom 11. September in New York vorhergesehen haben. Eines ihrer bekanntesten Vorhersagen war die Wahl des 44. US-Präsidenten, der als erster Afroamerikaner ins Amt kam – sie behauptete allerdings auch, er würde der letzte Führer der USA sein. Weiters prophezeite sie das Ende Europas bis zum Jahr 2017, wobei der Kontinent zu einer fast menschenleeren Wüste verkommen würde. Das Szenario, das Baba Vanga gezeichnet hat, ist zweifellos düster und hat bei vielen ein Unbehagen ausgelöst.