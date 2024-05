Ist es doch nicht die letzte Saison für Luka Modric?

Die Zukunft von Luka Modric und Toni Kroos bei Real Madrid steht möglicherweise vor einer unerwarteten Veränderung, da der Verein erwägt, ihre Verträge zu verlängern, anstatt sie gehen zu lassen, um die Gehaltskosten zu senken. Obwohl Modric zunächst als möglicher Abgang galt, drückte er seinen Wunsch aus, in Madrid zu bleiben, was von Trainer Carlo Ancelotti unterstützt wird, der ihre Leistungen lobt und ihre Erfahrung im Team schätzt.

Die Zukunft von Luka Modric und Toni Kroos bei Real Madrid könnte eine unerwartete Wendung nehmen. Laut New York Times denkt der Verein erstmals in dieser Saison darüber nach, ihre Verträge zu verlängern. Ursprünglich plante der Club, mindestens einen der beiden Spieler am Ende der Saison gehen zu lassen, um die Gehaltskosten zu senken.

Wunsch, bei Madrid zu bleiben

Modric, der bald 39 Jahre alt wird, war zunächst ein aussichtsreicher Kandidat für einen Abschied, da seine Spielzeit in dieser Saison begrenzt war. Dennoch signalisierte er den Wunsch, in Madrid zu bleiben. Trainer Carlo Ancelotti unterstützt diesen Wunsch und lobt die herausragenden Leistungen und die positive Einflussnahme der Spieler auf das Team.

Die endgültige Entscheidung über die Zukunft von Modric und Kroos wird in den kommenden Wochen erwartet. Ancelotti hofft darauf, dass beide Spieler bleiben, da er ihre Leistungen schätzt und ihre Erfahrung als wertvolle Ressource für die jüngeren Spieler im Team betrachtet.