Real Madrid schreibt weiterhin beeindruckend und unermüdlich an seiner legendären Fußballgeschichte. Mit der jüngsten Errungenschaft, der 36. Meisterschaft, ziehen einige Spieler in die Rekordbücher ein: Antonio Rüdiger feierte seine erste Ligakrone, während Nacho Fernández und Luka Modric als Ikonen in den Annalen verewigt werden. Es ist ein Moment, der nicht nur die Spieler auszeichnet, sondern auch zeigt, wie tief das Vermächtnis des Vereins verwurzelt ist – ein Triumph, der durch die Linse von Getty Images unsterblich gemacht wird.

Die Königlichen glänzen mit einer Titelflut, die ihresgleichen sucht. Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy, Federico Valverde, Rodrygo Goes und Vinícius Júnior können sich nun über zehn bzw. elf bedeutende Triumphe seit ihrer Ankunft zwischen 2018 und 2019 freuen. Ihre beeindruckende Statistik von mehr als einem gewonnenen Titel pro Saison zeugt von einer beispiellosen Dominanz auf dem Fußballfeld.

David Alaba, der derzeit verletzte österreichische Star, fügt mit dem Gewinn seiner zweiten spanischen Meisterschaft seiner persönlichen Sammlung einen weiteren Titel hinzu und bestätigt seinen Status als einer der besten Fußballer seines Landes.

Erste Meisterschaftserfolge

Sieben Spieler dürfen in dieser Saison erstmals den Geschmack von LaLiga-Gold erleben. Kepa Arrizabalaga, Fran García, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Joselu und Rüdiger feiern ihren ersten Ligaerfolg. Besonders Rüdiger und Tchouaméni, die bereits in der vergangenen Saison dem Madrider Klub beitraten, haben eine Saison der Geduld hinter sich, ehe sie diese besondere Krönung erfahren durften. „Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. International habe ich schon viel gewonnen, aber eine Meisterschaft fehlt mir noch“, äußerte Antonio Rüdiger Ende April seine Hoffnungen, die nun in Erfüllung gegangen sind.

Eine romantische Fußballgeschichte schreibt Nacho Fernández, mittlerweile Kapitän, der seinem Namen durch den Gewinn der Meisterschaft den 25. Titel mit Real Madrid hinzufügt. Auch Luka Modric vollbringt diesen Meilenstein, und beide treten damit in die historischen Fußstapfen von Marcelo und Karim Benzema.

Lesen Sie auch: Mateo Kovacic vergibt Elfmeter wegen Luka Modric Modric feierte mit Rüdiger, während Kovacic, der viele Jahre mit Rüdiger beim FC Chelsea in England spielte, den Kürzeren zog.

Luka Modric: Alter Star, Neue Glanzleistung! Trotz reduzierter Spielzeit zeigt Luka Modric eine herausragende Leistung und beweist seine unverzichtbare Rolle bei Real Madrid.

200 Millionen: Luka Modric vor dem Absprung Luka Modric, der Star von Real Madrid und Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft, soll Angebote von einem saudi-arabischen Klub erhalten haben. Das

Die Möglichkeit, die Saison mit einem Champions-League-Erfolg abzurunden, könnte das Profil der Spieler wie Toni Kroos, Dani Carvajal, Nacho und Luka Modric noch weiter schärfen. Sie könnten sich, mit Ausnahme von Kroos, der fünfmal den Henkelpott mit Real gewonnen hat, dem legendären Paco Gento anschließen, der die Trophäe sechsmal gewann.