Jahrhundert: Umweltkatastrophen in Bosnien und Herzegowina (VIDEO)

Der grüne und schöne Fluss Drina, der durch Bosnien und Herzegowina fließt, ist jetzt zu einer schwimmenden Deponie geworden. Schockierende Bilder kommen aus Visegrad, denn durch die Flutwelle gelangten tonnenweise Abfälle in die Drina. Plastikflaschen, Tüten, Haushaltsgeräte, Möbel… all das schwimmt durch die Nebenflüsse und hat eine „Umweltbombe“ gebildet, die kurz vor der Explosion steht.

„Das ist so eine Schande für die gesamte Menschheit. Diese Bilder im 21. Jahrhundert sind einfach inakzeptabel. Dass Müll gelagert und in den Fluss geworfen wird, ist eine echte Umweltkatastrophe. Mit diesem Müll kommen viele Probleme nach Visegrad und wir fürchten uns vor Infektionskrankheiten“, sagten empörte Bürger von Visegrad zur Nachrichtenagentur RINA.

Dieses Problem besteht seit Jahren und wird in keiner Weise gelöst. Die Menschen warten gespannt auf jeden Regen, weil sie wissen, dass ihr Fluss bald zu einem schrecklichen Hohn werden wird. Das eingebaute Ritzel hält den ganzen Abfall kaum davon ab, durchzubrechen. Der Müll kommt aus Serbien durch den Nebenfluss Lim, aber auch durch die Drina aus Montenegro sowie aus Foca und Gorazde. Das ist das Problem aller drei Länder, und es scheint, dass keines besonders daran interessiert ist, es zu lösen.

„Entlang der Küsten gibt es ungepflegte Deponien, die Leute werfen alles hin. Wenn eine Flutwelle kommt, nimmt das Wasser alles auf und behält es. Schande und Katastrophe sind milde Worte, die diese Bilder beschreiben könnten, die wir heute sehen. Vor Jahren haben wir auf dieses Problem hingewiesen, aber es scheint vergebens zu sein. Es gibt eine Lösung, und zwar, alle Deponien, die entlang der Flussbette existieren, dringend zu entfernen und zu registrieren“, sagte Dejan Furtula, Präsident des Vereins Ökozentrum aus Visegrad.

Es ist auch wichtig, das Bewusstsein der Bürger zu beeinflussen, denn Flüsse sind keine Mülltonnen. Jeder sollte das wissen, bevor er Säcke, Fässer oder Reifen in Lim, Drina oder irgendeinen anderen Fluss wirft. So wird das Wasser, das dieselben Menschen trinken, und die Nahrung, die sie essen, verschmutzt. Es ist notwendig, dass diese Informationen ihr Gehirn erreichen, damit sie das nächste Mal den Abfall an einem geeigneten Ort wegwerfen.