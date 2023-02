JK außer sich: Hat Rihanna ihr Auftritt kopiert?

Die berühmte Sängerin Rihanna trat in der Halbzeit des Super Bowl in Glendale im US-Staat Arizona auf. Ihr unter dem knallroten Overall deutlich erkennbarer Babybauch stahl dem Star fast die Show.

Die Sängerin aus Barbados lieferte eine der besten Darbietungen in ihrer Karriere, die unter den weltweiten Fans des Stars rege kommentiert wird.

Unter den Balkan-Stars meldete sich die Sängerin Jelena Karleusa zu Wort und tat ihre Meinung zu diesem spektakulären Ereignis kund.

Karleusa postete nämlich auf Instagram ein Foto, das bei der Premiere ihres Duetts mit Aca Lukas mit dem Song „Bankina“ vor ein paar Jahren aufgenommen wurde sowie ein aktuelles Foto von Rihannas Auftritt und machte einen Vergleich der beiden Auftritte.

Jelena Karleusa kommentiert Rihannas Auftritt (FOTO: EPA-EFE/CAROLINE BREHMAN, Screenshot/ YouTube)

„Hier geht es nicht um das Nachmachen, es geht darum, dass wir ihnen immer voraus sind. Wir können nämlich nicht nur mitkonkurrieren, sondern auch die Vorreiterrolle übernehmen, wenn wir das wollen. Dies ist bei weitem nicht das erste Mal, dass die großen, reichen und mächtigen Stars eigentlich hinterherhinken. Nur weil wir in Serbien sind, bedeutet nicht, dass wir die Regeln nicht diktieren können. Mit meinem neuen Album, das demnächst herauskommen soll, will ich eine globale Positionierung erreichen und beweisen, dass im Show Business auch ein kleines Land tonangebend sein kann. Man hat mir immer gesagt, ich hätte meine Karriere in den USA aufbauen und auf Englisch singen sollen, ich hätte mein Talent und meine Zeit in einem Land vergeudet, aus dem kein Weltstar hervorgehen kann, schon auf Grund der Sprache und der geografischen Lage nicht.

(FOTO: Screenshot, Instagram, Karleusastar)

Die Skeptiker sagten, dass ich von einer großen Karriere nur träumen kann, dass das ein Hirngespinst ist, sie machten sich über mich lustig… Aber ich habe meine Ziele niemals aufgegeben, und das wird so bleiben. Nach einer Pause von 11 Jahren trägt das neue 11. Album in Folge die Nummer 11:11, das ist eine magische Zahl… Die Zahl der Engel… Sie steht für großen Erfolg, für eine bedeutende Wende …. 11:11 … because I have a guardian angel on my side” schrieb Jelena auf Instagram.