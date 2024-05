Jugoeis erobert Österreichs Supermärkte

In Leopoldstadt, einem pulsierenden Teil von Wien, hat Dajan Srejic eine außergewöhnliche Eisproduktion gestartet. „Sreja Ice“ heißt sein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Eis spezialisiert hat, welches den beliebten Geschmack von gefrorenem Kuchen einfängt. Diese einzigartige Idee hat innerhalb von nur eineinhalb Jahren an Popularität gewonnen und findet sich mittlerweile an 100 Verkaufsstellen wieder.

Trotz seiner vorherigen Tätigkeit als Finanzberater fand Srejic seine wahre Berufung in der Eisherstellung. Inspiriert von seiner Liebe zu Eiscreme, experimentierte er zusammen mit seiner Familie an verschiedenen Rezepturen, bis die perfekte Mischung gefunden war. Das Ergebnis sind außergewöhnliche Geschmacksrichtungen wie Kokos-Kuchen-Eis oder Zitronen-Keks-Kuchen, die ohne künstliche Geschmacksverstärker auskommen. „Man genießt Eis, um sich etwas Besonderes zu gönnen, da achtet man nicht auf die Kalorien,“ so Srejic.

Von der Idee zum Erfolg

Der erst 23-jährige Unternehmer hat in kurzer Zeit beachtliche Erfolge erzielt. Mit seiner Idee von hausgemachtem Kucheneis hat er nicht nur die Herzen der Wiener erobert, sondern auch einen beachtlichen Marktanteil gewonnen. Sein Eis gibt es mittlerweile an 100 Verkaufsstellen, darunter renommierte Lokale und Supermärkte, wodurch monatlich etwa 5.000 Becher über die Ladentheken gehen.

Lesen Sie auch: Alles wegen Breskvica? Voyage ist kein "Generacija Zed"-Mitglied mehrRapper Vojaz fehlt auf dem neuen Album von Generation Zed. Gerüchte und Reaktionen aus der Musikbranche folgen.

Alles wegen Breskvica? Voyage ist kein "Generacija Zed"-Mitglied mehrRapper Vojaz fehlt auf dem neuen Album von Generation Zed. Gerüchte und Reaktionen aus der Musikbranche folgen. Ivana Spanovic nimmt nicht an EM teil!Ivana Spanovic, Serbiens Leichtathletik-Star, verzichtet auf die Wintersaison und EM, um sich auf die Olympischen Spiele in Paris zu konzentrieren.

Ivana Spanovic nimmt nicht an EM teil!Ivana Spanovic, Serbiens Leichtathletik-Star, verzichtet auf die Wintersaison und EM, um sich auf die Olympischen Spiele in Paris zu konzentrieren. Hanuma kocht: Donuts im Subarice-StyleFoodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten –

Zukunftspläne voller Innovation

Für die Zukunft plant Srejic, seine Produktpalette weiter zu diversifizieren und Eissorten für jeden Lebensstil anzubieten. Von der Idee, Eis mit Alkohol für gesellige Runden zu kreieren, bis hin zu gesundheitsbewussten Varianten ist alles geplant. Seine Marketingstrategie, die stark auf sozialen Medien wie TikTok setzt, hilft ihm, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und seine Marke weiter zu etablieren.