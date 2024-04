„Juzni vetar 3“ soll in Dragana Mirkovics Schloss gedreht werden

In den prunkvollen Hallen des Schlosses der bekannten Sängerin Dragana Mirkovic in Wien, Österreich, werden bald die Kameras für den dritten Teil der erfolgreichen Filmreihe „Juzni vetar“ rollen. Die Fortsetzung des populären serbischen Filmprojekts findet somit nicht nur auf der großen Leinwand, sondern auch im echten Adelssitz eine malerische Kulisse. Dragana Mirkovic und ihre Familie gelten seit Jahren als feste Stütze der Filmemacher und bringen ihre Unterstützung nun auch in die Produktion des nächsten Kapitels ein.

Die Gerüchteküche brodelt: Offenbar könnte Marko Bijelic, der Sohn der Sängerin, in einer Episodenrolle im neuen Film zu sehen sein. Ein feiner Zug, der die Verbindung zwischen der Filmsaga und der Familie Mirkovic weiter festigt. Diese Personalie ist jedoch noch mit einem Hauch von Geheimnis umweht, da offizielle Bestätigungen ausstehen.

Fortsetzung der Dreharbeiten

Petar Mihajlovic setzte die Ideen des Regisseurs Milos Avramovic zum dritten Teil von „Juzni vetar“ in ein Drehbuch um, das die Weichen für das Finale dieser dramatischen Geschichte stellt. „Jede Geschichte sollte drei Akte haben, und es scheint, dass wir nun am Beginn des dritten und letzten Aktes dieses Projekts stehen. Die Charaktere sollten an den Punkt gebracht werden, den sie nach all ihren Fehlentscheidungen verdienen“, so Avramovic über seine Vision der Filmreihe. Zugleich bewahrt der Regisseur ein Stück Geheimnis um den Inhalt und die Dreharbeiten des kommenden Films: „Ich kann nichts über die Fortsetzung der Dreharbeiten und die Handlung des Films kommentieren“, ließ er verlauten.

Spannung steigt

Fans der Reihe dürfen gespannt sein, wie sich die Geschichte um die Figur des kriminellen Milieus von Belgrad weiterentwickeln wird. Es ist zu erwarten, dass der dritte Teil die Erwartungen an Action, Spannung und emotionale Tiefe erfüllt, die durch seine Vorgänger geweckt wurden. Details zum Inhalt sind zwar spärlich, doch das Interesse und die Spekulationen rund um „Juzni vetar 3“ nehmen mit jeder neuen Information zu.