So lebt Dragana Mirkovic in ihrer Villa

Der große Balkan-Star Dragana Mirkovic kann sich ein Leben in Luxus leisten, und es ist kein Geheimnis, dass die Sängerin mit ihrer Familie in einer Villa in Ebenfurth lebt.

Dragana Mirkovic führt eine glückliche Ehe mit Toni Bijelic. Das Paar hat zwei Kinder, den Sohn Marko und die Tochter Manuela, und bemüht sich stets, das Privatleben von der Öffentlichkeit soweit wie möglich abzuschirmen. Nun spricht die Köchin des Paares, die jahrelang im Haus der Familie angestellt war, für die Zeitung “Scandal” und erzählt über den Umgang des Stars mit ihr. Manches kann sie sich bis heute nicht erklären.

„Dragana ist eine einzigartige Frau, ich bin schwer beeindruckt, aber das stimmt einfach“, beginnt die Frau ihre Erzählung.

„Sie ist ein großer Star, sie kann sich jeden Luxus leisten. Trotzdem war sie immer bodenständig, sie ist regelmäßig zu uns in die Küche gekommen und hat mit uns gemeinsam gekocht. Sie ist eine gute Köchin und kann köstliche Gerichte zubereiten, echte Spezialitäten. Sie kann traditionelle serbische Gerichte kochen, aber sie ist auch experimentierfreudig. Sie ist ein wundervoller Mensch, fleißig und aufmerksam, sie behandelt niemanden von oben herab.“, enthüllt Dragana Mirkovic’s Köchin für “Scandal”.

„Es tat mir wirklich leid, als ich bei Dragana und Toni aufhören musste, aber ich bin weggezogen. Was ich Ihnen auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Gaga eine edelmütige Person ist und der beste Arbeitgeber, den ich bisher hatte. Sie war immer hilfsbereit, wenn jemand irgendwelche Probleme hatte“, schloss die Insiderin im Interview für das erwähnte Blatt.

Lesen Sie auch: Warum Wildbienen Wien lieben Im Vergleich zu anderen Städten weist Wien eine sehr hohe Vielfalt an Wildbienen auf.

Wien ist erneut Spitzenreiter Laut dem Global Liveability Index der EIU (Economist Intelligence Unit) ist Wien erneut die lebenswerteste Stadt der Welt.

Wien verlängert Corona-Maßnahmen Die Corona Regelungen für Wien sind mit 23. August ausgelaufen. Doch die Stadt hat sie einfach bis 23. Oktober verlängert.