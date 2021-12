Karl Nehammer & Nachtclubs: Sperren Discos erst nach Impfpflicht auf?

In seiner ersten Rede als Bundeskanzler äußerte sich Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstagvormittag zum Ende des Lockdowns in Österreich.

Gleich in seiner ersten Pressekonferenz als neuer Kanzler, ließ Karl Nehammer die Bombe platzen, auf die alle schon so lange gewartet haben: Der Lockdown wird für Geimpfte enden! Doch wie schaut es mit der Nachtgastro aus? Öffnen alle Discos erst im Februar?

Am Mittwoch will die Bundesregierung weitere Details zum geplanten Lockdown-Ende bekannt geben. Ob die Nachtgastro erst ab der Einführung der Impfpflicht öffnen wird könnte durchaus möglich sein. “Das wäre eine absolute Katastrophe. Noch dazu, wo sämtliche wirtschaftliche Hilfen nicht genau definiert sind. Wir haben die Befürchtung, dass rund die Hälfte aller Nachtgastronomiebetriebe das wirtschaftlich nicht überleben wird.“, sagt Nachtgastro-Sprecher Stefan Ratzenberger in einem Interview zu kronehit.

