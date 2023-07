Kassiererin erkennt Nikola Jokic nicht und macht ihm ein Riesen-Kompliment (VIDEO)

In der Off-Season der NBA scheint die Aufmerksamkeit, die der serbische Basketballspieler Nikola Jokic auf sich zieht, nicht abzunehmen. Diesmal war es ein unauffälliger Ausflug zum Einkauf in Bosnien und Herzegowina, der zu einer begeisterten Reaktion in den sozialen Netzwerken führte.

Jokic, der Star der Denver Nuggets, wurde in Gorazde, einer Stadt in Bosnien und Herzegowina, beim Bierkauf in einem örtlichen Laden gefilmt. Die Kassiererin, offenbar nicht bewusst, dass sie es mit einem der besten Basketballspieler der Welt zu tun hatte, kommentierte seine beeindruckende Größe. „Mein Gott, wie groß du bist, du bist wie geschaffen für Basketball“, sagte sie. Eine humorvolle Beobachtung, die wohl treffender nicht sein könnte.

Der Besitzer des Ladens, in dem Jokic einkaufte, schilderte die Szene gegenüber dem bosnischen Portal Klix. „Nikola und seine Freunde warteten, bis ein Mitarbeiter mit seinen Arbeiten fertig war, bevor sie den Laden betraten, um Getränke und einige Kleinigkeiten zu kaufen. Sie waren freundlich und gut gelaunt“, erzählt er.

Der Besitzer fügte hinzu, dass sie die Aufnahmen natürlich in den sozialen Netzwerken geteilt hätten, was bei den Leuten auf Begeisterung gestoßen sei. „Wir bedauern, dass wir nicht die Gelegenheit hatten, ein bisschen zu plaudern. Nikola, aber auch alle anderen sind immer willkommen, sowohl in Gorazde als auch bei uns“, sagte er.

Jokic, der kürzlich für seine herausragende Leistung in der NBA-Saison 2020-2021 mit dem Most Valuable Player Award (MVP) ausgezeichnet wurde, scheint sich in der Off-Season in seiner Heimatregion zu entspannen. Und obwohl die Basketball-Saison vorbei ist, bleibt Jokic dank solcher spontanen und menschlichen Momente im Gespräch.