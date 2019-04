„Keiner würde so etwas tragen!“ – Internetuser verspotten dieses Hochzeitskleid

Teile diesen Beitrag:







Das Bild eines unkonventionellen Hochzeitskleides macht derzeit in einer Facebook-Gruppe für angehende Bräute die Runde.

„Bin ich die Einzige, die dieses Kleid mit einem benutzten Tampon assoziiert?“, schrieb jene Frau, die ein Bild des ungewöhnlichen Hochzeitskleides in der Facebook-Gruppe veröffentlichte.

Betrachtet man nur die obere Hälfte des Kleides könnte man von einem echten „Traum in Weiß“ bestehend aus Spitzendetails ausgehen, doch schwankt der Blick ein wenig nach unten, erkennt man, dass es sich dabei um alles andere als ein gewöhnliches Hochzeitskleid handelt.

Die Seite Dressywomen.com bietet den „wandelnden Tampon“ – wie ihn viele User im Netz bezeichnen – für Bräute in spe an. Mittels der Dip-Dye-Technik ist das Kleid am unteren Teil in Orange, Rot und Bordeauxrot gefärbt.

Der Großteil der Gruppenteilnehmerinnen kann sich nicht vorstellen, mit diesem Kleid vor den Traualtar zu treten. Geschmäcker sind aber bekanntlich verschieden.

