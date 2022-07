Keplerplatz: Männergruppe verfolgt zwei Frauen bis in die Wohnung

Am Mittwoch sollen zwei Frauen – 18 und 20 Jahre alt – von einer Männergruppe umkreist und belästigt worden sein. Die zwei Freundinnen wollten eine Bekannte in der Nähe des Keplerplatzes besuchen, als sie von der Männergruppe umzingelt wurden. Dabei sollen die Frauen von den Männern mehrfach unsittlich berührt worden sein.

Die Frauen konnten sich aus der Gruppe befreien und flüchteten zur Wohnung ihrer Bekannten. Zwei Männer ließen allerdings nicht von ihnen ab und verfolgten sie bis in das Stiegenhaus und vor die Wohnungstür der Bekannten. “Einer der Männer soll sich zudem gewaltsam in die Wohnung gedrängt haben, bevor er mit dem zweiten flüchtete.“, steht in einer polizeilichen Aussendung.

“Ein Vorfall in dem Ausmaß, mit Nachlaufen bis in die Wohnung, war uns bisher nicht bekannt. Wir nehmen dementsprechend die Ermittlungen sehr ernst.”, erklärt Polizeisprecher Verhnjak.

Die zwei Frauen konnten demnach körperlich unbeschadet entkommen. Eine Sofortfahndung nach den Tatverdächtigen verlief negativ. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt Wien in diesem Fall.

