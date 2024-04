Kleiner Bub stirbt im überhitzten Auto

Bitte seid besonders vorsichtig! Angesichts der aktuellen Wetterlage besteht die Gefahr, dass sich auch hier ein tragisches Ereignis ereignet.

Lasst weder Kinder noch Hunde derzeit im Auto zurück! In der israelischen Hafenstadt Ashdod ist ein dreijähriger Junge gestorben, nachdem er bei Hitze in einem geparkten Auto eingeschlossen war. Das Kind hatte mehrere Stunden in dem Fahrzeug verbracht und wurde von Rettungskräften noch lebend geborgen, wie die Webseite „haaretz.com“ berichtete. Leider war es bereits bewusstlos und befand sich in einem kritischen Zustand, als es ins Krankenhaus gebracht wurde.

Berichten zufolge erlag der kleine Junge offenbar einem Hitzeschock. Seine Erziehungsberechtigten wurden zunächst nicht gefunden, was zu weiteren Fragen über die Umstände führte. Es ist bekannt, dass das Kind in einem Auto gefunden wurde, das nicht den Eltern gehörte.

Dieses tragische Ereignis wirft ein Licht auf die Gefahr, die von extremer Hitze und dem Aufenthalt in einem verschlossenen Fahrzeug ausgeht, insbesondere für junge Kinder. Es dient als ernste Erinnerung an die Notwendigkeit, während heißer Wetterperioden besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und keine Kinder oder Haustiere allein in einem Fahrzeug zu lassen.