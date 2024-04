24-Jähriger Motorradfahrer stirbt bei Überholmanöver

Am gestrigen Montagabend ereignete sich in der Stadt Salzburg ein tragisches Unglück, bei dem ein junger Motorradfahrer sein Leben verlor. Der 24-Jährige, der in Salzburg ansässig war, unternahm in der Leopoldskronstrase ein Überholmanöver, welches in einer tödlichen Kollision endete.

Verhängnisvolle Fahrt

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr setzte der junge Mann, dessen Wurzeln in Serbien liegen, zum Überholen an. Die Polizei berichtet, dass er während dieses Manövers offenbar die Gehsteigkante streifte, was zum Verlust der Kontrolle über das Zweirad führte. In der Folge kollidierte der Motorradfahrer mit einem am Straßenrand stehenden Baum.

Soforthilfe bleibt ohne Erfolg

Zeugen des Geschehens und Anwohner handelten umgehend und leisteten Erste Hilfe in der Hoffnung, das Leben des 24-Jährigen zu retten. Trotz der raschen Unterstützung und der sofortigen medizinischen Versorgung im Rettungswagen, erlag der junge Motorradlenker seinen schweren Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass kein Fremdverschulden am Unfall beteiligt war, was die Tragödie umso erschütternder macht.

Die Redaktion spricht den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen ihr tiefstes Beileid aus und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, stets Vorsicht und Umsicht im Straßenverkehr walten zu lassen, um derartige Unfälle in Zukunft zu vermeiden.

Quelle: LPD Salzburg