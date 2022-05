Mega-Stau: Klima-Aktivisten blockierten Wiener Gürtel

Montag Morgen kam es am Gürtel in Höhe Westbahnhof zu einem massiven Verkehrsstau. Grund dafür waren unangemeldete Klima-Demonstrationen. Auch auf Höhe der Rechten Wienzeile wurden Sitz-Streiks abgehalten.

‼️ BREAKING ‼️



Zum 3. Mal heute stellen sich Menschen dem fossilen weiterso in den Weg.



"Ich sitze heute zum 3. Mal auf der Straße, weil uns die Zeit ausgeht!" so eine der mutigen Aktivist:innen

Am Westbahnhof unterbrachen mehrere Klima-Aktivisten der Gruppe “Letzten Generation” den Verkehr in beide Fahrtrichtungen. Sie klebten sich gegen 07:30 Uhr mit den Hände am Asphalt fest. Das Anliegen der Demonstranten ist der Erhalt von Lebensgrundlagen und die Umsetzung eines Fracking-Verbots in Österreich.