Knaller in Wien: Jetzt sollen Deutschkurse kostenlos werden

In diesem Jahr startete Wien mit einem neuen, kostenlosen Angebot zur Förderung der Sprachkompetenz – den Wiener Sommerdeutschkursen. Sie richten sich speziell an Schüler, die Deutschkenntnisse verbessern müssen. Wiens Bildungs- und Integrationsstadtrat, Christoph Wiederkehr, lobt die positiven Ergebnisse und plädiert für eine zunehmende Verpflichtung für die Teilnahme.

Die Stadt Wien hat heuer ein neues Bildungsangebot ins Leben gerufen – die Wiener Sommerdeutschkurse. Zweiwöchige kostenlose Programme für Schüler von Volksschulen, Mittelschulen, AHS-Unterstufe und Polytechnischen- bzw. Fachmittelschulen, die als außerordentlich eingestuft sind – mit mangelhaften Deutschkenntnissen. Ziel dieser Sommerkurse ist es, die Deutschkenntnisse dieser Schülergruppe zu festigen und auszubauen, um bestehende Lernrückstände aufzuholen.

Die kostenlosen Sommerdeutschkurse werden laut Christoph Wiederkehr, Wiens Bildungs- und Integrationsstadtrat, gut angenommen. Allerdings macht er darauf aufmerksam, dass „bedauerlicherweise gerade Schülerinnen und Schüler, die in besonderem Maße von zusätzlichen Unterstützungsangeboten profitieren würden, diese nicht in Anspruch nehmen.“

Angesichts der Tatsache, dass die Kurse auf Freiwilligkeit basieren, fordert Wiederkehr eine Umstrukturierung. Die freiwilligen Kurse sollten zu Pflichtveranstaltungen für Kinder und Jugendliche mit Deutschschwäche werden. Wiederkehr sieht in einem verpflichtenden Angebot einen Schritt in Richtung gelungene Integration. „Wenn wir es schaffen, mit bindenden Angeboten Sprachdefizite und Lernrückstände aufzuholen, leisten wir einen entscheidenden Beitrag für gelungene Integration und für die Freiheit des einzelnen Kindes. Doch dafür müsste die ÖVP ihre Blockadepolitik endlich beenden und ins Handeln kommen.“, so Wiederkehr.

Deutschkurse an fünf Standorten

Die Sommerdeutschkurse werden heuer an fünf Standorten angeboten. Sie zielen darauf ab, die Kompetenzen in der deutschen Sprache zu fördern und zu vertiefen. Wo notwendig, wird in der Sekundarstufe I auch Alphabetisierung in Kombination mit dem Deutschkurs angeboten. Überdies sind die Kurse pädagogisch auf die Altersgruppe der Schüler zugeschnitten und beinhalten unter anderem auch Ausflüge und Exkursionen. So sollen die außerordentlichen Schüler, einschließlich jener die sich erst seit kurzer Zeit in Österreich aufhalten, ihre Basiskenntnisse erwerben, festigen und ausbauen.