KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Insolvenz

Konkurs eröffnet: Transportfirma mit 300 Beschäftigten am Ende

Konkurs eröffnet: Transportfirma mit 300 Beschäftigten am Ende
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

300 Jobs, Millionenschulden, gescheiterte Rettungspläne – beim Tiroler Traditionsunternehmen Nothegger ist der Absturz besiegelt.

Am Montag wurde am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren über das Vermögen des Tiroler Transportunternehmens Nothegger eröffnet. Das Gericht stellte fest, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Insolvenz erfüllt sind. Darauf weisen die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV1870 hin.

Die Nothegger Transport Logistik GmbH wurde 1992 gegründet und verfügt über 15 internationale Niederlassungen mit einem Fuhrpark von über 700 Fahrzeugen.

Von der Zahlungsunfähigkeit sind rund 300 Beschäftigte des Unternehmens betroffen. Die Verbindlichkeiten werden auf etwa 7,3 Millionen Euro beziffert. Den Insolvenzantrag gestellt hatte die Österreichische Gesundheitskasse in ihrer Funktion als Gläubigerin.

Mehr zum ThemaInsolvenz-Schock: 530 Arbeiter erhalten nur 10 Euro Abfindung

Gescheiterte Rettung

Nach Angaben der Unternehmensführung war ursprünglich geplant gewesen, einen Investor in das Unternehmen einzubinden. Parallel dazu sollte ein Grundstück kurzfristig veräußert werden.

Beide Vorhaben ließen sich offenbar nicht mehr rechtzeitig umsetzen, um die Insolvenz abzuwenden.

Mehr zum ThemaWarum funktionieren tausende Tankkarten plötzlich nicht mehr?

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Insolvenz
Konkurs eröffnet: Transportfirma mit 300 Beschäftigten am Ende
| freepik.com/nikitabuida
Jackpot-Chancen bei LOTTO 6 aus 45 – diese Gewinne sind möglich
| AKTION
50 Prozent Rabatt auf Theorie-Kurse: Wiener Fahrschule startet große Preisaktion
| Trauer
Er ist im Himmel“: Tochter von Van Der Beek teilt rührendes Video
| Mülldeponie
50-Meter-Abfallberg rutscht ab: Vier Menschen noch immer verschüttet
MEHR AKTUELLE NEWS