Konkurs eröffnet: Transportfirma mit 300 Beschäftigten am Ende

300 Jobs, Millionenschulden, gescheiterte Rettungspläne – beim Tiroler Traditionsunternehmen Nothegger ist der Absturz besiegelt.

Am Montag wurde am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren über das Vermögen des Tiroler Transportunternehmens Nothegger eröffnet. Das Gericht stellte fest, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Insolvenz erfüllt sind. Darauf weisen die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV1870 hin.

Die Nothegger Transport Logistik GmbH wurde 1992 gegründet und verfügt über 15 internationale Niederlassungen mit einem Fuhrpark von über 700 Fahrzeugen.

Von der Zahlungsunfähigkeit sind rund 300 Beschäftigte des Unternehmens betroffen. Die Verbindlichkeiten werden auf etwa 7,3 Millionen Euro beziffert. Den Insolvenzantrag gestellt hatte die Österreichische Gesundheitskasse in ihrer Funktion als Gläubigerin.

Gescheiterte Rettung

Nach Angaben der Unternehmensführung war ursprünglich geplant gewesen, einen Investor in das Unternehmen einzubinden. Parallel dazu sollte ein Grundstück kurzfristig veräußert werden.

Beide Vorhaben ließen sich offenbar nicht mehr rechtzeitig umsetzen, um die Insolvenz abzuwenden.

