50 Prozent Rabatt auf Theorie-Kurse: Wiener Fahrschule startet große Preisaktion

Wer heuer den Führerschein machen möchte, könnte jetzt besonders profitieren: Die Wiener Fahrschulen Rainer starten eine Rabattaktion und bieten ihre Theorie-Kurse zeitlich begrenzt zum halben Preis an.

Die Aktion gilt für Neuanmeldungen vom 25. Februar bis 29. Mai 2026 und umfasst mehrere Führerscheinklassen – darunter B (Autoführerschein), B mit L oder L17 sowie die Motorradklassen A1, A2 und A. Auch die kombinierte Ausbildung AB ist Teil der Aktion.

Führerschein schneller und günstiger

Mit der Preisoffensive möchte die Fahrschule laut eigenen Angaben vor allem den Einstieg in die Ausbildung erleichtern. Neben klassischen Kursen bietet das Unternehmen auch Intensivprogramme, bei denen der Theorieunterricht in kürzerer Zeit absolviert werden kann.

Zur Auswahl stehen unter anderem: Schnellkurse (Intensivkurse)

Vier-Wochen-Kurse

Acht-Wochen-Kurse

Damit sollen Fahrschüler den Führerschein schneller und effizienter abschließen können.

FOTO: zVg.

13 Standorte in Wien und Niederösterreich

Die Fahrschulen Rainer gehören zu den größeren Anbietern der Branche und betreiben insgesamt 13 Standorte – elf in Wien und zwei in Niederösterreich. Laut Fahrschule setzt man auf eine Kombination aus modernen Ausbildungsangeboten, flexiblen Kurszeiten und wettbewerbsfähigen Preisen.

Ein besonderes Erlebnis verspricht die Fahrschule zudem bei speziellen Fahrten: Auf Wunsch können Fahrschüler eine Autobahnfahrt mit außergewöhnlichen Fahrzeugen absolvieren – etwa mit einem Ferrari, Lamborghini, Porsche Panamera Turbo oder Shelby GT500.

Wichtige Bedingungen der Rabattaktion

Der 50-Prozent-Rabatt gilt ausschließlich für Theorie-Kurskosten und nur bei Neuanmeldungen im Aktionszeitraum vom 25. Februar bis 29. Mai 2026. Pro Person kann ein Rabatt eingelöst werden. Eine Barablöse ist ausgeschlossen, außerdem ist der Rabatt nicht mit anderen Aktionen oder Gutscheinen kombinierbar.

Die Aktion gilt nicht für Moped- oder 125er-Ausbildungen sowie für BE oder Code96.

Weitere Informationen zu Kursen, Preisen und Standorten gibt es auf der Website der Fahrschule:

www.fahrschulen–rainer.at