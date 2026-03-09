Er ist im Himmel“: Tochter von Van Der Beek teilt rührendes Video

Ein Geburtstag ohne ihn – und doch voller Liebe. Die Van-Der-Beek-Familie findet bewegende Worte für einen unvergesslichen Tag.

Am 11. Februar erlag Serienstar James Van Der Beek seiner Darmkrebserkrankung. Der „Dawson’s Creek“-Darsteller wurde durch die Hauptrolle in der Kultserie weltberühmt. Der 8. März wäre sein 49. Geburtstag gewesen – ein Tag, an dem seine Witwe Kimberly Van Der Beek und seine Tochter Emilia mit bewegenden Worten und einer Videobotschaft auf Instagram an ihn erinnern.

Kimberly teilte in ihrer Instagram-Story private Familienaufnahmen und schrieb unter einem gemeinsamen Foto mit James: „Es wäre heute dein 49. Geburtstag. Und ich vermisse dich unendlich.“ Weitere Bilder zeigen den Schauspieler in vertrauten, glücklichen Momenten mit seinen sechs Kindern: Olivia, Annabel, Gwendolyn, Joshua, Jeremiah und Emilia.

Mehr zum ThemaBluttest statt Stuhlprobe: Neuer Test könnte Darmkrebs früher erkennen!⇢

Emilias Botschaft

In dem bewegenden Clip wendet sich die kleine Emilia direkt an die Zuschauer und erklärt, wie sie selbst mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgeht. „Wenn ihr sie vermisst, könnt ihr weinen und mit ihnen sprechen. Ich spreche jeden Tag mit meinem Vater“, verriet sie. Dabei betonte das Mädchen, dass es fest daran glaube, ihr Vater könne sie noch immer hören und befinde sich nun an einem besseren Ort: „Ich weiß, dass er jetzt an einem guten Ort ist. Er hat keine Schmerzen mehr, er ist im Himmel.“

Besonders eindringlich schildert Emilia ein Gespräch, das sie mit ihrem Vater geführt hat und das ihr seither Halt gibt: „Etwas, was mir mein Vater sagte, war: Wenn es nicht so ausgeht, wie er und wir es wollen, dass er überlebt, muss ich weiter an Wunder glauben.“

Kimberys Dankesworte

Kimberly erklärte außerdem, wie das Video zustande kam: Emilia habe ihre Mutter vorab gefragt, ob sie etwas aufnehmen dürfe, um ihren Vater zu ehren. „Emilia fragte mich, ob sie ein Video drehen könne, um es heute zu posten, ging nach draußen und kam mit diesem zurück“, schrieb die 44-Jährige.

Sie fügte hinzu: „Ich möchte jetzt am liebsten nur Videos von ihm mit den Kindern anschauen. Vielen Dank für die unglaubliche Anteilnahme, Liebe und Unterstützung für die Familie.“ Den Abschluss ihres Postings bildeten die Worte: „James… Wir werden den 8. März jeden Tag für den Rest unseres Lebens feiern.“