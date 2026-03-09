50-Meter-Abfallberg rutscht ab: Vier Menschen noch immer verschüttet

Ein 50 Meter hoher Müllberg gerät ins Rutschen – und reißt Menschen in die Tiefe. Die Katastrophe wirft ein grelles Licht auf ein seit Jahren bekanntes Problem.

Auf einer der größten Mülldeponien der Welt hat sich am Sonntag in Indonesien eine tödliche Katastrophe ereignet. Ein rund 50 Meter hoher Abfallberg kam ins Rutschen und begrub mehrere Menschen unter den Massen aus Müll und Trümmern. Fünf Todesopfer wurden geborgen, vier weitere Personen gelten noch als vermisst.

Das Unglück ereignete sich auf der Deponie Bantargebang in der Satellitenstadt Bekasi. Die mehr als 110 Hektar große Anlage nimmt täglich Tausende Tonnen Abfall aus der indonesischen Hauptstadt Jakarta entgegen – einer Metropole, die laut einem UNO-Bericht aus dem Vorjahr zur bevölkerungsreichsten Stadt der Welt zählt und deren Großraum rund 42 Millionen Menschen beheimatet. Im Umfeld des weitläufigen Deponiegeländes sind zahlreiche informelle Müllsammler und Kleinhändler tätig, die bei derartigen Unglücken einem besonders hohen Risiko ausgesetzt sind.

Ursache ungeklärt

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, wurden die Opfer von Müll- und Trümmermassen verschüttet, als ein Teil der Deponie unvermittelt abrutschte. Behördenangaben zufolge wurden bei dem Erdrutsch auch mehrere Müllfahrzeuge sowie kleine Imbissstände unter den Massen begraben. Die genaue Ursache des Unglücks ist bislang ungeklärt – bekannt ist jedoch, dass die enormen Abfallmengen insbesondere bei Regen leicht in Bewegung geraten können.

Indonesiens Umweltminister Hanif Faisol Nurofiq übte nach dem Vorfall scharfe Kritik an den zuständigen lokalen Stellen: Trotz eines bereits 2008 verhängten Verbots sei die Deponie weiterhin mit Abfall befüllt worden. „Bantargebang gehört zur Stadtverwaltung von Jakarta, darum muss sie die Verantwortung übernehmen“, sagte er. Eine Stellungnahme der Umweltbehörde Jakartas blieb auf Anfrage zunächst aus.

Milliarden-Investition geplant

Die indonesische Regierung verfolgt das Ziel, bestehende Mülldeponien schrittweise außer Betrieb zu nehmen. Präsident Prabowo Subianto hatte im Feber darauf hingewiesen, dass ein Großteil der Deponien bis zum Jahr 2028 seine Kapazitätsgrenze erreichen werde. Als Gegenmaßnahme plant die Regierung, umgerechnet mehr als drei Milliarden Euro zu investieren, um innerhalb von zwei Jahren 34 Müllverbrennungsanlagen zu errichten, die gleichzeitig zur Stromgewinnung genutzt werden sollen.

Bereits im Jahr 2005 hatte ein Erdrutsch auf einer Deponie in der indonesischen Provinz Westjava 143 Menschenleben gefordert.

Auslöser war damals eine Explosion von Methangas.