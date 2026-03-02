Nuklear-Angst steigt – Fluchtpläne werden konkret

Weltkriegsszenario, nukleare Bedrohung, globale Unsicherheit – und plötzlich rückt eine ganz konkrete Frage in den Fokus: Wo wäre man sicher?

Während die Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran nach einem gegenseitigen Austausch von Luftangriffen weiter eskalieren, kursiert eine Liste jener Länder, die im Falle eines Dritten Weltkriegs als vergleichsweise sichere Zufluchtsorte gelten könnten. Am 28. Februar 2026 starteten Israel und die USA einen koordinierten Luftangriff auf Ziele im Iran. Als Vergeltung startete der Iran Raketen- und Drohnenangriffe auf Israel sowie US-Militärbasen in mehreren Golfstaaten. Angesichts dieser Eskalation wächst in Teilen der Bevölkerung die Sorge, die Lage könnte in einen offenen militärischen Konflikt umschlagen. In einem solchen Szenario, so die Überlegung, gäbe es zahlreiche verwundbare Ziele, die feindliche Akteure angreifen könnten, um maximalen Schaden an Bevölkerungen und Volkswirtschaften anzurichten.

Laut einem Bericht von Unilad gibt es weltweit elf Länder und Inseln, die das Potenzial hätten, ihre Bevölkerung vor den Folgen eines solchen Konflikts zu schützen – sowohl vor nuklearen als auch vor politischen Auswirkungen.

Mögliche Zufluchtsländer

Die Antarktis zählt zu den naheliegendsten Kandidaten: eine schier endlose Eisfläche, weit abseits jeder staatlichen Ordnung und militärischer Infrastruktur. Freilich sind die Lebensbedingungen dort extrem – wer einem nuklearen Angriff entgehen möchte, riskiert unter Umständen, den polaren Temperaturen zum Opfer zu fallen.

Island folgt auf der Liste – ebenfalls ein Land mit rauem Klima, dafür aber mit einer bemerkenswert friedlichen Geschichte. Abgesehen von den Wikingerzügen der Vergangenheit war Island an keinem modernen Krieg oder einer Invasion beteiligt.

Neuseeland und Australien belegen im Global Peace Index die vorderen Ränge – Neuseeland auf Platz zwei, Australien nicht weit dahinter. Die investigative Journalistin und Autorin Annie Jacobsen hob beide Länder als besonders geeignete Rückzugsorte hervor, da sie zu den wenigen Staaten der Südhalbkugel zählen, die in der Lage wären, die landwirtschaftliche Versorgung auch unter Krisenbedingungen aufrechtzuerhalten.

Tuvalu, ein Inselstaat im Pazifik mit rund 11.000 Einwohnern, könnte im Ernstfall ebenfalls als sicherer Hafen dienen – allein schon aufgrund seiner geografischen Abgeschiedenheit. Argentinien wiederum punktet weniger durch politische Neutralität als durch seine natürlichen Ressourcen: Das Land verfügt über derart umfangreiche Weizenernten, dass es seine Bevölkerung selbst durch einen nuklearen Winter hindurch versorgen könnte.

Neutralität als Schutz

Bhutan erklärte sich 1971 für neutral und hat seither an dieser Haltung festgehalten. Sein bergiges Terrain im Himalaya bietet zudem einen natürlichen Schutz gegen unerwünschte Grenzübertritte.

Die Schweiz ist seit Generationen als neutrale Partei in internationalen Konflikten bekannt – eine Rolle, die sie zuletzt auch im Kontext des Ukraine-Kriegs beibehielt. Es gibt kaum einen Anreiz für andere Staaten, sie in einen Konflikt hineinzuziehen.

Indonesien verfolgt eine ähnliche Linie: Das Land hält sich aus militärischen Auseinandersetzungen heraus und schloss sich sogar Donald Trumps umstrittenem Friedenskomitee an, um sein Engagement für globale Stabilität zu unterstreichen. Chile überzeugt durch seine kilometerlange Küste und einen Reichtum an natürlichen Ressourcen – beides Faktoren, die es im Krisenfall zu einem attraktiven Rückzugsort machen würden.

Fidschi liegt rund 4.300 Kilometer von Australien entfernt und ist damit geografisch ähnlich isoliert wie die Antarktis. Dichte Wälder und reiche Bodenschätze verleihen dem Inselstaat eine Art natürlichen Schutzschild gegen Luftangriffe.

Südafrika schließlich ist nicht nur für seine Weine bekannt, sondern verfügt auch über ausgedehnte Anbauflächen, Ackerland und ausreichend Frischwasser – Ressourcen, die in einem globalen Konflikt von unschätzbarem Wert wären.