Flugstreichungen bei AUA: Bis Ende Woche keine Flüge in Nahost & mehr!

Der Konflikt im Nahen Osten trifft nun auch den Luftverkehr hart – mit direkten Folgen für Reisende aus Österreich.

Kaum eine Region der Welt ist derzeit so instabil wie der Nahe Osten – und das gilt in besonderem Maße für den Luftraum über dem Krisengebiet. Der zivile Flugbetrieb ist in weiten Teilen zum Erliegen gekommen. Die Lufthansa Group, der auch Austrian Airlines angehört, hat sämtliche Verbindungen nach Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil, Dammam und Teheran vorerst eingestellt – die Aussetzung gilt mindestens bis einschließlich 8. März.

Parallel dazu werden die Lufträume Israels, des Libanon, Jordaniens, des Irak, Katars, Kuwaits, Bahrains sowie des Iran für denselben Zeitraum konsequent gemieden. Flüge von und nach Dubai sind bis einschließlich 4. März gestrichen; ebenso wird der gesamte Luftraum der Vereinigten Arabischen Emirate in diesem Zeitraum nicht angeflogen.

Larnaka gestrichen

Die Lage verschärfte sich zusätzlich, als am Montag Raketen- und Drohnenangriffe auf Zypern gemeldet wurden. In der Folge wurde auch die Verbindung von Larnaka nach Wien gestrichen. Betroffene Reisende werden gebeten, den aktuellen Status ihrer Flüge auf der jeweiligen Website zu überprüfen und sicherzustellen, dass ihre Kontaktdaten dort korrekt hinterlegt sind.

Für gestrichene Flüge besteht Anspruch auf vollständige Rückerstattung des Ticketpreises oder auf eine kostenlose Umbuchung auf alternative Verbindungen.

Auf der Website von Austrian Airlines heißt es dazu: „Wir möchten außerdem darauf hinweisen, dass die Situation weiterhin dynamisch ist und sich Flugpläne kurzfristig ändern können. Lufthansa Group steht in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und wird den regulären Flugbetrieb wieder aufnehmen, sobald die Rahmenbedingungen dies zulassen.“ Weiter wird festgehalten: „Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeitenden von Austrian Airlines hat höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.“

Militärische Eskalation

Hintergrund der Entwicklungen ist die militärische Eskalation im Nahen Osten: Israel und die USA führen Luftschläge gegen den Iran, der seinerseits Nachbarländer sowie US-amerikanische Militärbasen mit Raketen angreift.

Deutschland hat unterdessen klargestellt, sich an keinen Kampfhandlungen gegen den Iran zu beteiligen.