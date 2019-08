Kopftuch-Verbot, Benotung & Co. – Alle Änderungen für das Schuljahr 2019/20

Teile diesen Beitrag:







Der Sommer ist fast vorbei, die Schulzeit beginnt – jedes neue Schuljahr bringt Änderungen. Im Schuljahr 2019/20 wird es einige Neuerungen geben.

Die meisten Neuerungen werden in den Volksschulen spürbar sein. Dort werden ab dem zweiten Semester der zweiten Klasse wieder verpflichtend Ziffernnoten eingeführt. Gleichzeitig wird in allen Klassen zusätzlich alternativ beurteilt. Schüler können außerdem ab der zweiten Klasse wieder sitzenbleiben. Dazu wird Kindern an Volksschulen verboten, ein Kopftuch aus religiösen Gründen zu tragen.

Lesen Sie auch: Diese nervige Hürde erwartet Online-Shopper ab September Viele Händler befürchten, dass die neue EU-Regelung ab September nicht nur Betrügern im Internet das Leben schwerer machen wird.

An den Neuen Mittelschulen (NMS) gibt es künftig ab der sechsten Schulstufe (zweite Klasse) zwei unterschiedliche Leistungsniveaus („Standard“ und „Standard-AHS“). Laut „ORF“ lösen diese die bisher ab der siebenten Schulstufe (dritte Klasse) bestehende Differenzierung in „grundlegende“ und „vertiefende Allgemeinbildung“ ab.

Die siebenteilige NMS-Notenskala wird abgeschafft. An ihre Stelle treten zwei, vom System her ähnliche und einander überlappende, fünfteilige Skalen.