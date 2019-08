Cobra soll Kinder von IS-Mädchen nach Österreich zurückholen

Teile diesen Beitrag:







2014 schlossen sich Sabina S. und Samra K. dem IS an. Wie eine Augenzeugin im Februar dieses Jahres berichtete, wurde Samra bei einem Fluchtversuch in Syrien zu Tode geprügelt. (KOSMO berichtete) Ihre Freundin gilt seit einem Schussangriff als verschollen.

Sabinas Mutter, Senada S., kämpft bereits seit mehreren Jahren dafür, ihre Tochter wieder nach Österreich zu bringen. Unter anderem verklagte sie die Republik. Sie war der Meinung, dass die Grenzpolizisten damals reagieren und die jungen Mädchen nicht ausreisen lassen dürfen. Senada verlor die Klage. (KOSMO berichtete) Seither setzt sich die Mutter für eine Rückholung ihrer vermeintlichen Enkel aus Syrien ein.

Kinder offiziell Österreicher

Am Dienstag bestätigte das Wiener Rathaus, dass ein über UNICEF vermittelter DNA-Test ergab, dass es sich bei den beiden Buben wirklich um die Kinder von Sabina S. handelt. Damit sind die Kinder der Wienerin nun auch offiziell österreichische Staatsbürger. Die beiden Buben befinden sich derzeit im Auffanglager Al-Hol im Norden Syriens.

Wie der Anwalt der Großmutter, Clemens Lintschinger, im Ö1-Mittagsjournal erklärte, beweise der DANN-Test eindeutig die Verwandtschaft der zwei Kinder mit den Großeltern. Zudem sei die Sorgerechtsfrage vor dem zuständigen Gericht in Wien bereits geklärt: „Die Kinder können jetzt auf jeden Fall zu den Großeltern.“

Der Rechtsvertreter äußerte sich auch zum Verbleiben der Mutter und des Vaters. Laut Lintschinger sei Sabina bei der Schlacht um die letzte IS-Hochburg Baghouz im März zu Tode gekommen. Auch vom Vater der Kinder fehle jede Spur.

Cobra soll Kinder aus Syrien zurückholen

Während offizielle Aussendungen vonseiten des Außenministeriums davon sprechen, dass der Fall auch weiterhin noch geprüft werde, so berichtet die „Heute“ von einer geheimen Cobra-Aktion. Im Artikel wird von einer „hochriskanten Mission“ gesprochen, an welcher sich auch das Jagdkommando beteiligen können. Die Geheimoperation soll bereits in wenigen Tagen durchgeführt werden.

Ziel dieses Einsatzes ist die Rückholung der Kinder von Sabina S. und Maria G. Letztere schloss sich vor fünf Jahren heimlich der Terrormiliz an. Vor etwas mehr als einem Monat bat die heute 22-jährige Salzburgerin öffentlich darum, mit ihren Kindern nach Österreich zurückkehren zu dürfen. (KOSMO berichtete)

In Kürze soll bei Isa und Mohammed, den Kindern von Maria G., ebenfalls ein DNA-Test durchgeführt werden. Während bezüglich der Rückkehr der Salzburgerin derzeit noch geprüft wird, ob eine Gefährdung ausgeht. Sie wird derzeit per internationalem Haftbefehl gesucht.