KOSMO verlost 3×2 Karten für Dragana Mirkovic im Club Village

Die bekannte Balkan-Diva, Dragana Mirkovic, wird am 17. November im Club Village ein Konzert anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums abhalten. KOSMO verlost 3×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Erlebe, wie sich vier Jahrzehnte voller Hits und musikalischer Erinnerungen in einen einzigartigen Abend verwandeln. Dragana Mirkovic, deren Name in der Balkan Musikszene widerhallt, bringt uns ein Konzert, das lange in Erinnerung bleiben wird.

Im Rahmen der Feier ihres vierzigsten Jubiläums mit dem Titel „40 Jahre Dragana mit euch!“ wird die Sängerin ihre größten Hits präsentieren, die die Musikszene geprägt haben. Ihre Hits wie „Pitaju me u mom kraju“, „Luče moje“, „Vetrovi tuge“ und viele andere haben nicht nur ihre Karriere definiert, sondern sind auch Teil des gemeinsamen musikalischen Erbes geworden. Draganas Lieder werden nach wie vor von allen Generationen verehrt.

HARD FACTS:

Wann? Freitag, 17. November (ab 22:00 Uhr)

Wo? Club Village (Daumegasse 11, 1100 Wien)

Kartenpreise: ab 30,00 Euro

Vorverkaufsstellen:

– Cafe Prestige (Laubeplatz 4, 1100 Wien)

– Club Village (Daumegasse 11, 1100 Wien)

Weitere Informationen zum Konzert erhalten Sie über das Instagram-Profil des Club Village oder unter der Telefonnummer: +43 676 41 811 52

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne Tickets für das Konzert von Dragana Mirkovic am 17. November 2023 im Club Village. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten: