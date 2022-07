Belgrad steht unter Wasser (VIDEO)

In Belgrad fließt seit heute Morgen Wasser über die Kraljice Marije Straße, im Stadtbezirk Palilula. Der Verkehr ist lahmgelegt und die Fußgänger machen Videos für ihre Social Media Accounts.

Am Donnerstag, gegen 06:40 Uhr, soll sich ein Wasserrohrbuch in der Fakultät für Maschinenbau (Mašinski fakultet) in Belgrad ereignet habe. Dadurch fließen momentan Unmengen an Wasser die Kraljice Marije Straße runter, die den Straßenverkehr zum erliegen gebracht haben. Die Straßenbahn darf nicht weiterfahren, die Autos haben Probleme von der Stelle zu kommen und Fußgänger dürfen die Straße nur an Stellen überqueren, die Sicher für sie sind. Die Polizei ist gerade dabei den Verkehr zu regeln.

Anrainer hielten die Wassergeräusche Anfangs für Regen, wie ein Passant einer nova.rs-Reporterin vor Ort erzählt. Allerdings war nur ein einziger Passant für ein Kommentar zu haben. Die anderen Schaulustigen hätten keine Zeit gehabt, denn sie mussten Videos für ihre Sozialen Kanäle anfertigen, wie die Reporterin etwas belustigt erklärt.